В Уфе потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции не пришла в суд

УФА, 29 июл - РИА Новости. Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе перенесли на 6 августа из-за неявки потерпевшей, сообщил журналистам адвокат одного из обвиняемых Наиль Багаутдинов.

Процесс начался в понедельник в Кировском районном суде Уфы. Проходит он в закрытом от общественности режиме из-за того, что речь идет о сексуальном насилии.

"Суд предъявил сегодня окончательное обвинение всем троим бывшим полицейским. Но потерпевшая не явилась на суд, как и ее защита. Так как гособвинитель решил, что суд начнется с показаний потерпевшей, без ее участия невозможно продолжать. Суд перенесли на 6 августа", - рассказал Багаутдинов.

При этом он опроверг заявление следствия о том, что следствие нашло "биологические следы" преступления.

"Нет никаких заключений экспертов о нахождении биологических следов преступления. Они [обвиняемые] невиновны", - полагает защитник.

Комментариями защиты девушки РИА Новости не располагает.

Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в конце октября прошлого года. 23-летняя дознавательница полиции заявила, что три начальника надругались над ней прямо в отделе полиции. Офицеров вскоре задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест.

Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами прямо на рабочем месте.