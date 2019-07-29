Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-29T14:38Z
https://ria.ru/20190729/1556971161.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Уфе потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции не пришла в суд

Вчера, 14:38
3520
УФА, 29 июл - РИА Новости. Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе перенесли на 6 августа из-за неявки потерпевшей, сообщил журналистам адвокат одного из обвиняемых Наиль Багаутдинов.
Процесс начался в понедельник в Кировском районном суде Уфы. Проходит он в закрытом от общественности режиме из-за того, что речь идет о сексуальном насилии.
"Суд предъявил сегодня окончательное обвинение всем троим бывшим полицейским. Но потерпевшая не явилась на суд, как и ее защита. Так как гособвинитель решил, что суд начнется с показаний потерпевшей, без ее участия невозможно продолжать. Суд перенесли на 6 августа", - рассказал Багаутдинов.
При этом он опроверг заявление следствия о том, что следствие нашло "биологические следы" преступления.
Автомобиль Следственного комитета РФ
22 июля, 01:00
Дело об изнасиловании сотрудницы полиции в Уфе
"Нет никаких заключений экспертов о нахождении биологических следов преступления. Они [обвиняемые] невиновны", - полагает защитник.
Комментариями защиты девушки РИА Новости не располагает.
Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в конце октября прошлого года. 23-летняя дознавательница полиции заявила, что три начальника надругались над ней прямо в отделе полиции. Офицеров вскоре задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест.
Здание отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району
10 января, 14:51
Дознаватель из Уфы потребовала компенсации от подозреваемых в изнасиловании
Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами прямо на рабочем месте.
В настоящее время обвиняемые Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев находятся под домашним арестом. Виновными они себя не считают.
1044518
Обсудить 0
УфаПроисшествия
Рекомендуем
Девушка танцует на крышах машин в Казани. Стоп-кадр видео
В Казани девушка устроила танцы на крышах припаркованных автомобилей
РИА
Новости
СМИ: экс-сотрудника администрации президента осудили за мошенничество
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию
Убитая девушка-блогера Екатерина
СМИ рассказали подробности убийства блогерши, найденной в чемодане в Москве
Лента
новостей
Губернатор Красноярского края Александр Усс
Красноярский губернатор назвал тушение ряда лесных пожаров бессмысленным
Многофункциональный истребитель Су-57
В России началось серийное производство истребителей Су-57
День памяти и примирения на Украине
Соратник Зеленского назвал "дебилами" желающих отменить День Победы
Туристы на Красной площади в Москве.
Синоптики рассказали, когда в Москву вернется теплая погода
Российские рубли и доллары США
Cтавки сделаны: что будет в августе с курсом рубля
В Свердловской области прохожие спасли ребенка, на которого напал мужчина
Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП
Немецкая рок-группа Rammstein
Две тысячи фанатов выстроились в очередь за автографом клавишника Rammstein
В Иваново возбудили уголовное дело после убийства у входа в бар "Рокко"
Boeing-737-500 грузинской авиакомпании Айрзена - Грузинские авиалинии
В Грузии заявили о многомиллионных убытках после запрета полетов в Россию
Форсирование водной преграды с помощью понтонно-мостовой переправы
В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:46Болтон подтвердил успешное испытание противоракетной обороны США и Израиля
01:40"Бабушки из Бураново" раскрыли секрет домашней кухни
01:35Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
01:20Американец попытался привезти из Кувейта пусковую установку для ракеты
01:16В Тулуне закрыли федеральную трассу
01:10В ООН может появиться должность спецпосланника по делам Украины
01:05СМИ: глава МИД Парагвая лишился поста из-за секретного договора с Бразилией
00:56Дипломаты назвали оценку Лондоном ситуации с акцией в Москве необъективной
00:52Глава Шотландии назвала план Джонсона по Brexit "чрезвычайно опасным"
00:34Трамп заявил, что Иран никогда не проигрывал на переговорах
00:31Эксперт оценила итоги заседания совместной комиссии по Ирану
00:30СП сравнила зарплату главы Фонда развития моногородов с их бюджетами
00:25У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7
00:13Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
23:35Эксперт прокомментировал политику Зеленского по отношению к России
23:23В Японии прошел ежегодный фестиваль фейерверков
23:04Госдеп не назвал сроки введения санкций против Турции из-за С-400
23:00СМИ сообщили о новом уголовном деле против Порошенко
22:55Трампу предложили ввести новые санкции против России из-за дела Скрипалей
22:54СМИ сообщили о планах Индии купить российские ракеты для Су-30МКИ
Лента новостейМолния