Суд по делу об изнасиловании дознавателя в Уфе пройдет в закрытом режиме

УФА, 22 июл - РИА Новости. Судебные разбирательства по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе пройдут в закрытом режиме, сообщили РИА Новости в Кировском районном суде.

"Суд будет в закрытом режиме, в том числе для журналистов, потому что рассматривается дело о половой неприкосновенности", - сообщили РИА Новости в Кировском районном суде Уфы.

Корреспондент РИА Новости передаёт из суда, что в 10.00 (8.00 мск) в суд доставили всех троих обвиняемых экс-полицейских, слушания начались.

Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в конце октября прошлого года. 23-летняя дознавательница полиции заявила, что три начальника надругались над ней прямо в отделе полиции. Офицеров вскоре задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест.

Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами прямо на рабочем месте.