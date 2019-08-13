Потерпевшая по делу об изнасиловании в отделе полиции Уфы пришла в суд

УФА, 13 авг - РИА Новости. Экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании на рабочем месте, во вторник впервые явилась в суд по этому делу, передает корреспондент РИА Новости из зала Кировского районного суда Уфы.

Процесс по делу о групповом изнасиловании тремя экс-полицейскими девушки-дознавателя начался 29 июля. Суд в тот день предъявил окончательное обвинение, после чего перенес заседание на 6 августа из-за неявки потерпевшей. Однако она и ее защита не пришли и 6 августа. Тогда адвокаты обвиняемых заявили журналистам, что процесс перенесен на 13 августа по просьбе потерпевшей стороны из-за заболевания адвоката пострадавшей.

Фатхисламова пришла в Кировский суд в сопровождении адвоката Ирины Валеевой. Девушка была в солнечных очках, хотя в Уфе сегодня пасмурно. Ни сама потерпевшая, ни ее зашита не захотели общаться с журналистами и на вопрос, почему ранее не являлись на процесс, не ответили.

Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в конце октября прошлого года. 23-летняя дознавательница полиции заявила, что три начальника надругались над ней прямо в отделе полиции. Офицеров вскоре задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами на рабочем месте.