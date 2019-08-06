В Уфе перенесли суд по делу об изнасиловании дознавателя

УФА, 6 авг - РИА Новости. Суд по громкому уголовному делу об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе перенесли на 13 августа по просьбе потерпевшей стороны, заявил журналистам адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.

Процесс по делу о групповом изнасиловании тремя экс-полицейскими девушки-дознавателя начался 29 июля в Кировском районном суде Уфы. Суд в тот день предъявил окончательное обвинение, после чего перенес заседание на 6 августа из-за неявки потерпевшей. Однако она не пришла и 6 августа.

"Суд перенесён на 13 августа по просьбе стороны потерпевшей", - сказал Халиков, отметив, что суд не может рассматривать дело по существу без потерпевшей и ее зашиты.

Другой адвокат обвиняемых Наиль Багаутдинов назвал журналистам другую причину заминки. "Поступило ходатайство в суд со стороны защиты потерпевшей о просьбе переноса разбирательств по причине заболевания адвоката", - сказал он.

Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в конце октября прошлого года. 23-летняя дознавательница полиции заявила, что три начальника надругались над ней прямо в отделе полиции. Офицеров вскоре задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами на рабочем месте.