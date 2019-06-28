В Башкирии завершили расследование дела об изнасиловании дознавательницы

УФА, 28 июн - РИА Новости. Следственные органы Башкирии завершили расследование уголовного дела о групповом изнасиловании дознавательницы в отделе полиции в Уфе, обвиняемые свою вину не признали, сообщает следственное управление СК РФ по Башкирии.

Ранее сообщалось, что 29 октября 2018 года в следственные органы обратилась 23-летняя дознавательница полиции с заявлением, что подверглась сексуальному насилию со стороны троих ее высокопоставленных коллег. Суд несколько месяцев держал подозреваемых правоохранителей в СИЗО, потом отпустил их под домашний арест. Они были уволены из органов, как позже и сама дознавательница - выяснилось, что в момент совершения преступления она распивала спиртные напитки с коллегами на рабочем месте.

"Расследование уголовного дела по факту изнасилования дознавателя отдела полиции в Уфе завершено. Обвиняемые не признают свою вину. Заключение по делу утверждено, после вручения его копии обвиняемым оно будет направлено в суд для рассмотрения по существу", - сообщили в башкирском следкоме.

Ведомство отмечает, что следователи и криминалисты провели значительный объем работы, чтобы обнаружить следы изнасилования. "По местам жительства и работы полицейских были проведены обыски, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения, чтобы выяснить передвижение обвиняемых в этот день. Все алиби были проверены и опровергнуты, был проведен ряд сложных экспертных исследований, в том числе в учреждениях другого региона", - говорится в сообщении следственных органов.

По словам адвоката одного из обвиняемых Павла Яромчука, он пока не получил утвержденное прокуратурой заключение. "С копией дела мы еще не знакомы. При объективной работе надеемся доказать невиновность подопечных", - сказал РИА Новости защитник экс-полицейского Наиль Багаутдинов.