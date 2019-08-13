Обвинившей коллег в изнасиловании дознавателю стало плохо в уфимском суде

УФА, 13 авг - РИА Новости. Судебное заседание по делу об изнасиловании дознавательницы тремя полицейскими в Уфе, на котором гособвинение допрашивало потерпевшую, прервался до четверга из-за ее плохого самочувствия, сообщил журналистам адвокат одного из обвиняемых Наиль Багаутдинов.

Процесс по делу о групповом изнасиловании начался 29 июля в Кировском районном суде Уфы. Суд в тот день предъявил окончательное обвинение, после чего перенес заседание на 6 августа из-за неявки потерпевшей. Однако она и ее защита не пришли и 6 августа. Тогда защитники обвиняемых заявили журналистам, что процесс перенесен на 13 августа по просьбе потерпевшей стороны из-за болезни адвоката. Во вторник потерпевшая Гульназ Фатхисламова впервые пришла в суд в сопровождении адвоката Ирины Валеевой.

"Суд прервался по ходатайству потерпевшей, которая заявила, что плохо себя чувствует. Суд продолжится в четверг в 10.00 (8.00 мск - ред.). Сегодня потерпевшая начала давать показания, ее допрашивал гособвинитель, суд и адвокаты обвиняемых ещё не задавали ей вопросы", - сказал Багаутдинов.

По словам другого адвоката обвиняемых Рустама Ибрагимова, на допросе Фатхисламова "читала заранее написанный текст, судья попросил убрать бумагу и говорить по памяти".

Адвокат потерпевшей Ирина Валеева объяснила ситуацию моральным состоянием экс-сотрудницы полиции.

"Ей эти унижения испытывать и испытывать, поймите ее и наберитесь терпения", - сказала Валеева, отметив, что во время судебных процессов Фатхисламовой психолог не требуется.

На вопрос, почему в суд не вызвали бригаду скорой помощи, защитница ответила, что это не тот случай, когда требуется врач.

Валеева заявила, что исковые заявления о возмещении морального вреда находятся в суде, но сумму назвать отказалась. "Я потом вам все расскажу, исковые заявления уже в суде. Я не представляю, как можно оценить финансовую составляющую насилия над личностью. То, что происходит сегодня, когда вы нас сопровождаете до туалета и пытаетесь получить показания, оно ведь тоже безнравственно, согласитесь", - обратилась адвокат к журналистам, которые извинились перед потерпевшей за то, что караулили ее у туалета.

Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в конце октября прошлого года. 23-летняя дознавательница полиции заявила, что три начальника надругались над ней прямо в отделе полиции. Офицеров вскоре задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами на рабочем месте.