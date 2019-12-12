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Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании
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РИА Новости

Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

11:42 12.12.2019 (обновлено: 13:42 12.12.2019)
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© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкСотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе
© РИА Новости / Вадим Брайдов
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Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе. Архивное фото
УФА, 12 дек — РИА Новости. Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе, выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.
"Сегодня с последним словом выступили Галиев и Матвеев, они не признают своей вины и просили суд оправдать их. По решению суда третий обвиняемый — Яромчук — выступит с последним словом в понедельник в 11:00 (09:00 мск)", — рассказал агентству представитель суда.
По его словам, 16 декабря судья Кировского суда сообщит о дате, когда будет принято окончательное решение по делу.
Ранее сообщалось, что гособвинитель запросил суд назначить Салавату Галиеву девять лет лишения свободы, Эдуарду Матвееву — девять лет, Павлу Яромчуку — восемь лет.
Один из обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе в суде
16 сентября, 13:26
Уволился следователь, ведший дело об изнасиловании в отделе полиции в Уфе
В конце октября прошлого года 23-летняя дознавательница полиции Уфы заявила, что три начальника надругались над ней прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами.
Суд по делу об изнасиловании идет в Кировском районном суде с 29 июля. Обвиняемые Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев находятся под домашним арестом. Виновными они себя не считают. Следствие заявляло, что нашло следы изнасилования, проведя обыски и сложные экспертные исследования.
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УфаПроисшествия
Популярные комментарии
Если свою коллегу не побоялись на рабочем месте, страшно представить скольких простых девчонок пострадало.
12 декабря, 15:22
Апокалипсис Сегодня
55001113
Взрослым мужикам, можно было и подумать головой, а не тем, что ниже пояса, связываться с коллегой, в 2 раза младше... Ну выпивала, ну флиртовала, женскую логику, ни кто не отменял. Тем более, дочь офицера.
12 декабря, 14:36
Ильдар Печник
5311008
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