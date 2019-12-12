Двое обвиняемых в изнасиловании девушки в Уфе попросили об оправдании

Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе. Архивное фото

Сотрудник полиции Салават Галеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя, во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Кировском районном суде в Уфе

УФА, 12 дек — РИА Новости. Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Двое экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в Уфе , выступили с последним словом и попросили суд оправдать их, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда.

"Сегодня с последним словом выступили Галиев и Матвеев, они не признают своей вины и просили суд оправдать их. По решению суда третий обвиняемый — Яромчук — выступит с последним словом в понедельник в 11:00 (09:00 мск)", — рассказал агентству представитель суда.

По его словам, 16 декабря судья Кировского суда сообщит о дате, когда будет принято окончательное решение по делу.

Ранее сообщалось, что гособвинитель запросил суд назначить Салавату Галиеву девять лет лишения свободы, Эдуарду Матвееву — девять лет, Павлу Яромчуку — восемь лет.

В конце октября прошлого года 23-летняя дознавательница полиции Уфы заявила, что три начальника надругались над ней прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами.