Экс-полицейских из Башкирии начнут судить за изнасилование коллеги 22 июля

УФА, 17 июл - РИА Новости. Громкое уголовное дело об изнасиловании сотрудницы полиции коллегами в Уфе дошло до суда: процесс над тремя офицерами начнется 22 июля, сообщил РИА Новости в среду адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.

"В Кировском районном суде Уфы 22 июля в 10.00 (8.00 мск) начнутся предварительные слушания в отношении всех троих бывших полицейских", - рассказал защитник.

Инцидент, ставший поводом для уголовного дела, произошел в конце октября прошлого года. 23-летняя дознавательница полиции заявила, что три начальника надругались над ней прямо в отделе полиции. Офицеров вскоре задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест.

Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами прямо на рабочем месте.