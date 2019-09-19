В Уфе допросили семерых коллег экс-дознавательницы по делу об изнасиловании

УФА, 19 сен – РИА Новости. Суд в Уфе в четверг допросил семь коллег экс-дознавательницы – потерпевшей по делу об изнасиловании тремя коллегами в отделе полиции, они не заметили в поведении девушки никаких странностей, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.

"Кировский суд сегодня допросил семь коллег потерпевшей, в том числе начальника отдела дознания, где она работала. Они рассказали суду, что девушка на следующий день после предполагаемого изнасилования пришла на работу в хорошем настроении и по работе дала указания о приводе участников уголовного дела, по которому она проводила работу. Свидетели сообщили, что никаких психологических и физических признаков изнасилования не заметили в своей коллеге", - рассказал адвокат агентству.

По его словам, коллеги рассказали, что девушка на утренней "оперативке" сообщила о планах по работе, при этом начальник отдела полиции Эдуард Матвеев, который обвиняется в групповом изнасиловании, при всех коллегах высказал недовольство ее работой. "По данным свидетелей, Матвеев вызвал ее и потребовал завершить начатые дела по дознанию. К вечеру этого дня она написала заявление о групповом изнасиловании", - рассказал адвокат, проинформировав, что в пятницу суд продолжит допрос других свидетелей.

По данным стороны зашиты экс-полицейских, информация о подробностях характеристики потерпевшей и данных ее поведения после предполагаемого преступления не указана в материалах следственных органов, которые переданы в суд.

Источник в правоохранительных органах города рассказал агентству о подробностях показаний свидетелей. "Суду стали известны нелицеприятные вещи, связанные с характеристикой потерпевшей. Коллеги рассказали, что дознавательница несколькими неделями до происшествия на ведомственном мероприятии напилась и приставала к мужчинам – коллегам. Когда ее попросили уехать, она села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и совершила ДТП. Ее уволили именно из-за этого, там было проведено служебное расследование", - рассказал агентству источник.

По его сведениям, на следующее утро после предполагаемого изнасилования девушка явилась на работу в состоянии алкогольного опьянения. "Коллеги говорят, что она была в отличном настроении, говорила много, вела себя дерзко, все указывало на то, что она была еще подшофе", - сообщил собеседник.

В конце октября прошлого года 23-летняя дознавательница полиции Уфы заявила, что три начальника надругались над ней прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами.