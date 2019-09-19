Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-20T04:43Z
https://ria.ru/20190919/1558869252.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/153204/01/1532040108_0:183:2994:1867_1036x0_80_0_0_ec9403cdd68d00df66955dfe38c1dc92.jpg
РИА Новости

В Уфе допросили семерых коллег экс-дознавательницы по делу об изнасиловании

21:09 19.09.2019 (обновлено: 04:43 20.09.2019)
5266
© РИА Новости / Вадим Брайдов / Перейти в фотобанкБывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя
Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в фотобанк
Бывший сотрудник полиции Эдуард Матвеев, обвиняемый в изнасиловании девушки-дознавателя. Архивное фото
УФА, 19 сен – РИА Новости. Суд в Уфе в четверг допросил семь коллег экс-дознавательницы – потерпевшей по делу об изнасиловании тремя коллегами в отделе полиции, они не заметили в поведении девушки никаких странностей, сообщил РИА Новости адвокат одного из обвиняемых Аслям Халиков.
"Кировский суд сегодня допросил семь коллег потерпевшей, в том числе начальника отдела дознания, где она работала. Они рассказали суду, что девушка на следующий день после предполагаемого изнасилования пришла на работу в хорошем настроении и по работе дала указания о приводе участников уголовного дела, по которому она проводила работу. Свидетели сообщили, что никаких психологических и физических признаков изнасилования не заметили в своей коллеге", - рассказал адвокат агентству.
По его словам, коллеги рассказали, что девушка на утренней "оперативке" сообщила о планах по работе, при этом начальник отдела полиции Эдуард Матвеев, который обвиняется в групповом изнасиловании, при всех коллегах высказал недовольство ее работой. "По данным свидетелей, Матвеев вызвал ее и потребовал завершить начатые дела по дознанию. К вечеру этого дня она написала заявление о групповом изнасиловании", - рассказал адвокат, проинформировав, что в пятницу суд продолжит допрос других свидетелей.
Один из обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя в Уфе в суде
16 сентября, 13:26РИА Новости
Уволился следователь, ведший дело об изнасиловании в отделе полиции в Уфе
По данным стороны зашиты экс-полицейских, информация о подробностях характеристики потерпевшей и данных ее поведения после предполагаемого преступления не указана в материалах следственных органов, которые переданы в суд.
Источник в правоохранительных органах города рассказал агентству о подробностях показаний свидетелей. "Суду стали известны нелицеприятные вещи, связанные с характеристикой потерпевшей. Коллеги рассказали, что дознавательница несколькими неделями до происшествия на ведомственном мероприятии напилась и приставала к мужчинам – коллегам. Когда ее попросили уехать, она села за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и совершила ДТП. Ее уволили именно из-за этого, там было проведено служебное расследование", - рассказал агентству источник.
По его сведениям, на следующее утро после предполагаемого изнасилования девушка явилась на работу в состоянии алкогольного опьянения. "Коллеги говорят, что она была в отличном настроении, говорила много, вела себя дерзко, все указывало на то, что она была еще подшофе", - сообщил собеседник.
Здание отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району
13 августа, 21:14РИА Новости
Обвинившей коллег в изнасиловании дознавателю стало плохо в уфимском суде
В конце октября прошлого года 23-летняя дознавательница полиции Уфы заявила, что три начальника надругались над ней прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами.
Суд по делу об изнасиловании начался в Кировском районном суде 29 июля. Обвиняемые Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев находятся под домашним арестом. Виновными они себя не считают. Следствие заявляло, что нашло следы изнасилования, проведя обыски и сложные экспертные исследования. На прошлой неделе суд завершил допрос потерпевшей.
121043168
Обсудить 5
УфаПроисшествия
Рекомендуем
Юрий Маленченко
Космонавту Юрию Маленченко отказали в новой должности из-за жены-американки
РИА
Новости
Актриса Анастасия Заворотнюк на показе капсульной коллекции Ermanno Scervino for Bosco на открытии обновленного бутика Ermanno Scervino в ГУМе
Пиар-директор Заворотнюк сообщила об улучшении состояния актрисы
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
"Пробиваемая" стена. Почему комплексы ПВО США не защитили Саудовскую Аравию
Обстановка на месте стрельбы у станции метро Рязанский проспект
СМИ раскрыли подробности убийства полицейского коллегой в московском метро
Лента
новостей
Ребенок у Вечного огня во время праздничных мероприятий, посвященных годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Великом Новгороде
В ФРГ установили личности двух карателей, причастных к геноциду в годы ВОВ
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
В "Нафтогазе" оценили трехсторонние переговоры по газу
Участники первомайской демонстрации на Красной площади
В России могут отменить некоторые профессиональные праздники, сообщили СМИ
Обелиск, установленный на месте падения малайзийского самолета Боинг-777 в Донецкой области
Немецкий детектив готов раскрыть свои данные о МН17 на условиях публичности
Бодрум. Туристы на пляже
СМИ: в турецком отеле двух детей из России облили горящим маслом
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Прокуратура Венесуэлы опубликовала новые фото Гуаидо с членами наркокартеля
Шарль Жерар
Умер французский актер Шарль Жерар
Боевые расчеты новейших зенитных ракетных систем С-400 Триумф в Калининградской области
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Загадка "атаки дронов": она была выгодна многим, но только не Ирану
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:08В ГД внесли проект об обязательном горячем питании для младшеклассников
09:01Прошлая ночь в Москве стала самой холодной с начала осени
09:00СМИ сообщили о новых правилах призыва в армию
08:57Волна амурского паводка подойдет к Николаевскому району в Хабаровском крае
08:55Дорогих моделей iPhone 11 продано в 3 раза больше, чем в прошлом году
08:55В Москве в пятницу ожидаются кратковременные дожди
08:54Ъ: ЦБ работает над внедрением обслуживания юрлиц с помощью биометрии
08:42Синоптики предупредили о заморозках в Москве и Подмосковье
08:42В Одессе в школьной столовой отравились более 50 детей
08:38Минприроды оценило стоимость всех российских зверей, лесов и воды
08:38СМИ: ЦБ и РЖД могут внедрить биометрию для идентификации пассажиров
08:33Первый покупатель iPhone 11 Pro Max рассказал, как избежал очереди
08:25Нагрев грунта в районе Киселевска, где были подземные пожары, прекратился
08:24В аэропорту Новосибирска открыли бюст Покрышкина
08:18Первый покупатель iPhone в Москве назвал цену за свое место в очереди
08:13В Кузбассе бухгалтер тратила бюджетные деньги на адвоката для сожителя
08:05Роскачество нашло следы пестицидов в детском яблочном пюре
08:04Тайфун "Тапа" принесет в Приморье штормовой ветер
08:03В Приморье из больницы выписали пострадавших при взрыве гранаты
07:57На Сахалине при нападении медведя погиб мужчина
Лента новостейМолния