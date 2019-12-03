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РИА Новости

Уфимским экс-полицейским грозит реальный срок по делу об изнасиловании

16:31 03.12.2019
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© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
УФА, 3 дек – РИА Новости. Государственный обвинитель просит суд Уфы приговорить к реальным срокам лишения свободы трех экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании коллеги в отделе полиции, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах Башкирии.
"Гособвинитель запросил суд приговорить к реальным срокам лишения свободы трех экс-полицейских. Он просит назначить Салавату Галиеву 9 лет лишения свободы, Эдуарду Матвееву – 9 лет, Павлу Яромчуку – 8 лет. Девятого декабря подсудимые скажут последнее слово и судья уйдет на приговор", - рассказал агентству собеседник.
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Сторона защиты бывших полицейских продолжает утверждать, что их подопечные не виновны. "На суде все адвокаты приводили доводы, что необходимо оправдать их. Мы поставили под сомнение результаты экспертиз, которые проводили фактически сотрудники СК. Готовимся к самому худшему", - сказал агентству один из адвокатов экс-полицейских.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что суд по громкому делу должен завершиться до Нового года.
В конце октября прошлого года 23-летняя дознавательница полиции Уфы заявила, что три начальника надругались над ней прямо на рабочем месте. Офицеров задержали и поместили в СИЗО, но впоследствии отпустили под домашний арест. Их уволили из органов по отрицательным мотивам, не дожидаясь приговора, но такая же кара постигла и саму девушку. Выяснилось, что в момент преступления она выпивала с коллегами.
Суд по делу об изнасиловании идет в Кировском районном суде с 29 июля. Обвиняемые Павел Яромчук, Эдуард Матвеев и Салават Галиев находятся под домашним арестом. Виновными они себя не считают. Следствие заявляло, что нашло следы изнасилования, проведя обыски и сложные экспертные исследования.
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