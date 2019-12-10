Переговоры по Сирии в астанинском формате

Переговоры в Астане (с марта 2019 года – Нур-Султан, после переименования города формат переговоров сохранил свое название) по урегулированию конфликта в Сирии были инициированы президентом РФ Владимиром Путиным

14 декабря 2016 года в телефонном разговоре Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом главы двух государств договорились предложить конфликтующим сторонам (Россия – правительству Сирии, а Турция – представителям вооруженной оппозиции) продолжить процесс мирных переговоров, помимо Женевы, на новой площадке. В качестве такой площадки называлась столица Казахстана – Астана.

Предложение президента России Владимира Путина создать дополнительную площадку сирийского мирного процесса поддержал президент Казахстана (1990-2019) Нурсултан Назарбаев.

В Совместном заявлении министров иностранных дел Ирана, России и Турции по согласованным мерам, направленным на оживление политического процесса с целью прекращения сирийского конфликта, сделанном 20 декабря 2016 года по итогам переговоров в Москве, стороны выразили готовность способствовать выработке и стать гарантами будущего Соглашения между правительством Сирии и оппозицией, переговоры о котором ведутся. Они пригласили все другие страны, имеющие влияние на ситуацию "на земле", поступить таким же образом.

Переговоры призваны закрепить действующий режим прекращения огня, установленный в соответствии с договоренностями, подписанными 29 декабря 2016 года , и стать площадкой для прямого диалога между правительством и оппозицией в соответствии с требованиями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН.

Первый раунд переговоров по Сирии проходил в Астане 23-24 января 2017 года.

В переговорах приняли участие делегация правительства Сирии, вооруженная оппозиция, представители РФ, Турции и Ирана, а также ООН.

Одним из главных военных итогов переговоров стала договоренность о создании Россией, Ираном и Турцией, как гарантами перемирия в Сирии, трехстороннего механизма контроля за режимом прекращения огня в САР.

Третий раунд переговоров в Астане по сирийскому урегулированию переговоров в Астане по сирийскому урегулированию проходил 14-15 марта 2017 года

Шестой раунд международной встречи по Сирии в Астане международной встречи по Сирии в Астане прошел 14-16 сентября 2017 года . По итогам переговоров было объявлено о создании зон деэскалации в Сирии: к северу от города Хомс, в пригороде Дамаска – в районе Восточной Гуты, на границе Сирии с Иорданией – в провинции Дераа, а также в провинции Идлиб. Было решено, что мониторинг в зоне деэскалации в провинции Идлиб будут вести силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах – российская военная полиция.

Седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане переговоров по Сирии в Астане состоялся 31 октября 2017 года . Участники переговоров обсудили предложение России провести Конгресс национального примирения Сирии в Сочи, с инициативой которого выступил президент РФ Владимир Путин на форуме "Валдай". Представители Дамаска назвали своевременным проведение Конгресса национального диалога Сирии и высказали готовность принять в нем участие. Сирийская вооруженная оппозиция заявляла, что не поедет на Конгресс национального примирения.

Восьмой раунд переговоров по Сирии в Астане прошел 21-22 декабря 2017 года.

По итогам встречи страны-гаранты соблюдения режима перемирия – Иран, Россия и Турция – подготовили совместное заявление, в котором приветствовали успехи, достигнутые в борьбе с терроризмом в Сирии, в частности разгром ИГ*. Страны также подтвердили решимость продолжить сотрудничество для полной ликвидации ИГ*, "Джебхат Ан-Нусры"* и других террористических организаций, а также не допустить перемещения террористов в другие страны и регионы.

Гаранты приняли положение о рабочей группе по освобождению задержанных и заложников, передаче тел погибших и поиску пропавших без вести. Также было принято совместное заявление о гуманитарном разминировании в Сирии, включая объекты культурного наследия ЮНЕСКО. Отдельной темой обсуждения стал Конгресс сирийского национального диалога.

Девятый раунд переговоров по Сирии под эгидой России, Турции и Ирана прошел в Астане переговоров по Сирии под эгидой России, Турции и Ирана прошел в Астане 14-15 мая 2018 года

Переговоры стартовали заседанием рабочей группы по освобождению задержанных в Сирии, также прошли консультации между делегациям.

Во второй день состоялось пленарное заседание с участием всех сторон переговоров. В нем приняли участие делегации стран-гарантов – России, Турции и Ирана, а также правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. В качестве наблюдателей выступили делегация ООН под руководством спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и делегация Иордании. США отказались от участия в переговорах в Астане в качестве наблюдателей. Главными темами переговоров были реализация меморандума о деэскалации, а также создание конституционного комитета

Десятый раунд переговоров в астанинском формате переговоров в астанинском формате прошел 30-31 июля 2018 года впервые не в столице Казахстана, а в Сочи.

В ходе Астаны-10 интенсивно обсуждалось формирование конституционной комиссии САР: в первый день переговоров шли консультации по составу кандидатов в комиссию от гражданского общества Сирии, во второй – спецпосланник ООН Стаффан де Мистура представил странам-гарантам предварительные списки комиссии и способы назначения ее членов.

В центре дискуссии также были такие вопросы как продление и расширение перемирия в Сирии, освобождение заключенных и похищенных, ситуация вокруг провинции Идлиб

Двенадцатый раунд переговоров в астанинском формате с участием представителей РФ, Турции и Ирана переговоров в астанинском формате с участием представителей РФ, Турции и Ирана прошел 25 и 26 апреля 2019 года Нур-Султане. Впервые участие в переговорах принял новый спецпосланник Генерального секретаря ООН Гейр Педерсен. В совместном заявлении по итогам переговоров Россия, Турция и Иран подчеркнули необходимость создания условий и содействия безопасному и добровольному возвращению беженцев и внутренне перемещенных лиц в места их проживания в Сирии. Они призвали международное сообщество оказать соответствующую поддержку.

Страны отметили необходимость продолжения оказания гуманитарной помощи всем сирийцам на всей территории Сирии. Также призвали мировое сообщество увеличить содействие Сирии в том числе через наращивание гуманитарных поставок, реализацию проектов по раннему восстановлению, включая базовые объекты инфраструктуры – водо- и электроснабжение, школы, больницы.

В нем участвовали делегации стран-гарантов "Астаны", а также обе стороны конфликта в Сирии – правительственная делегация, которую возглавил постоянный представитель САР при ООН Башар аль-Джаафари, и вооруженная оппозиция во главе с Ахмадом аль-Тоумой.

Спецпредставитель Генсекретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен по состоянию здоровья пропустил переговоры. Делегацию ООН возглавил его заместитель . Впервые в качестве наблюдателей прибыли делегации Ирака и Ливана. Также присутствовали представители международного комитета Красного креста и управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В ходе прошедших переговоров правительство Сирии и вооруженная оппозиция смогли прийти к соглашению по соблюдению договоренностей российско-турецкого сочинского соглашения от сентября 2018 года по перемирию в Идлибской зоне деэскалации.

*Террористические организации, запрещенные в России.