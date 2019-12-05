История трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по газу

Министр энергетики РФ Александр Новак на трехсторонних переговорах России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа

Трехсторонние консультации по газу были начаты по инициативе президента РФ Владимира Путина. В апреле 2014 года он направил письмо лидерам европейских стран, в котором указал , что за последние годы РФ за счет занижения цен на газ субсидировала Украину на 35,4 миллиарда долларов, и предложил провести незамедлительные министерские консультации для выработки согласованных действий по стабилизации экономики Украины и обеспечению поставок и транзита российского газа в строгом соответствии с контрактами.

Долг Украины за газ начал формироваться еще по итогам ноября 2013 года, когда в стране разразился политический кризис, и на конец апреля 2014 года достиг 3,5 миллиарда долларов.

В июне "Газпром" ввел режим предоплаты за газ для Украины и начал направлять в украинскую газотранспортную систему лишь транзитные объемы газа. В октябре Россия и Украина при посредничестве Еврокомиссии согласовали так называемый зимний пакет поставок газа из РФ на Украину, который предусматривал оплату Украиной части долга за газ, режим предоплаты новых поставок газа, неприкосновенность контрактной цены газа и определение стоимости топлива для Украины зимой с учетом скидки. Согласно договоренностям Москва предоставила Киеву скидку в 100 долларов за тысячу кубометров к контрактной цене путем снижения экспортной пошлины.

В сентябре 2015 года подобный документ был подписан второй раз

Выкупив предусмотренный договоренностями обязательный объем газа, Киев 25 ноября 2015 года прекратил закупку газа у РФ. В 2015 году Украина закупала 6,1 миллиарда кубометров российского газа против 14,5 миллиарда в 2014 году.

С ноября 2015 года Украина прекратила закупки газа у России, а вместо этого закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.

Переговоры по газу между Россией и Украиной осложняют судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом". В 2014 году компании подали взаимные иски в Стокгольмский арбитраж. Украинская компания "Нафтогаз" требовала от российского контрагента компенсировать более низкую загрузку украинской газотранспортной системы по сравнению с зафиксированным в контракте на транзит уровнем в 110 миллиардов кубометров. Свои потери от снижения объемов прокачки в Киеве оценили в 16 миллиардов долларов. В свою очередь, российская компания обвинила "Нафтогаз" в невыполнении требования "бери или плати" в 2012-2017 годах и потребовала компенсации убытков в размере 56 миллиардов долларов.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа.

Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка 2 миллиардов долларов), российская компания должна выплатить меньше – 2,56 миллиарда долларов.

"Газпром" эти решения обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. 27 ноября 2019 года шведский суд отклонил апелляцию "Газпрома" на решение арбитража по спору с "Нафтогазом" о контракте на поставку газа, вынесенное в 2017 году. Отменить или обжаловать решение суда нельзя.

Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

В свою очередь "Нафтогаз" в июле 2018 года подал иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.

Суд объединил иски "Газпрома" и "Нафтогаза" по расторжению контрактов и тарифу на транзит. Слушания назначены в Стокгольмском арбитраже на апрель-май 2021 года.

В мае 2018 года вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович призвал Россию и Украину начать трехсторонние переговоры по газу. При этом он отметил, что в прошлом такие переговоры доказали свою эффективность.

17 июля 2018 года в Берлине прошли трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа. В них принимали участие министр энергетики РФ Александр Новак, вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. Консультации прошли впервые после вынесения решения арбитражом Стокгольма по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" по контрактам на поставку и транзит газа.

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил , что Россия готова продлить действующий контракт "Газпрома" и "Нафтогаза" на транзит газа, но также готова и рассматривать предложения о заключении нового. Условием для этого министр энергетики Александр Новак назвал урегулирование всех спорных отношений с Украиной до начала нового этапа взаимоотношений.

Еврокомиссия хочет сохранения транзита российского газа через Украину в страны ЕС в долгосрочной перспективе.

В Киеве неоднократно заявляли , что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории. "Газпром" неоднократно говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы глава "Газпрома" оценивал в 10-15 миллиардов кубометров в год.

21 января 2019 года в Брюсселе прошел второй раунд трехсторонних консультаций России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа после 2019 года. По его итогам каких-либо конкретных договоренностей стороны не достигли, но ЕК сделала предложение по будущему контракту. При этом широкой публике были раскрыты лишь основные его вехи.

Новый транзитный контракт, представленный вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем, обязывает "Газпром" обеспечить объемы прокачки, "достаточные для того, чтобы привлечь инвесторов для модернизации украинской газотранспортной системы".

Как считает Еврокомиссия, контракт должен быть подписан на срок свыше десяти лет.

Российская сторона на консультациях снова указала на то, что Украине для согласования условий контракта следует обосновать его коммерческую привлекательность, представить план управления ГТС после 2019 года. Кроме того, "Газпром" и "Нафтогаз" должны урегулировать споры в международных арбитражах.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев пообещал, что "Нафтогаз" изучит предложения ЕК относительно параметров нового транзитного контракта. Глава МИД Украины Павел Климкин отметил по итогам консультаций, что Россия предлагает продлить ныне действующий контракт на транзит газа, но Киев готов заключать договор лишь по новым правилам, которые отвечают европейским стандартам.

19 сентября в Брюсселе прошел третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу.

По итогам встречи определились два основных варианта работы по транзиту: бронирование "Газпромом" мощностей Украины по правилам газового рынка ЕС, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января 2020 года, или же, если этот процесс затянется, продление действующего контракта.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер обозначил три ключевых условия для продолжения транзита: обнуление судебных претензий "Газпрома" и "Нафтогаза", определение нормативной базы контракта на транзит, а также определенность в поставках газа на Украину, их объеме.

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель по итогам сентябрьской встречи заявил, что риск не подписать новое соглашение остается.

На встрече "Газпром" представил "Нафтогазу" пакетный вариант решения вопросов. В частности, предлагалось обнулить все претензии и судебные разбирательства, но украинская сторона рассматривать эту схему отказалась.

Позже, 18 ноября, российская сторона выдвинула предложение продлить действующий контракт либо заключить новый договор сроком на год. При этом в "Газпроме" отметили, что новый контракт можно будет подписать лишь при отказе обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращении судебных разбирательств и отменой украинским Антимонопольным комитетом решения о взыскании с "Газпрома" штрафа за "нарушение экономической конкуренции". Помимо этого, "Нафтогаз" должен будет отозвать свое ходатайство об инициировании Европейской комиссией расследования в отношении "Газпрома".

Министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель назвал неприемлемыми эти условия . В общей сложности "Нафтогаз" оценивает претензии к "Газпрому" в сумму 22 миллиарда долларов.

2 декабря министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил , что заключение контракта на транзит газа из РФ на год невыгодно Украине и повлечет высокий тариф на транспортировку, Киев настаивает на подписании долгосрочного контракта.

По его словам, Украина готова принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам, которые Киев выиграл в международных судах.

Министр добавил, что если Киеву и Москве не удастся договориться, Украина не будет отзывать иски против "Газпрома" из международных арбитражей.

В том случае если транзит будет продолжен, иски о неполучении Киевом дохода не будут иметь оснований либо будут значительно снижены, заключил Оржель.

Министр энергетики России Александр Новак заявил , что урегулирование задолженностей – "одна из важнейших составляющих" обсуждения пакета соглашений.