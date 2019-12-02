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РИА Новости

В Киеве назвали условие отказа от исков к "Газпрому"

12:59 02.12.2019 (обновлено: 16:06 02.12.2019)
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© РИА Новости / СтрингерГазораспределительная станция в Львовской области
Газораспределительная станция в Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
КИЕВ, 2 дек — РИА Новости. Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.

"Для того чтобы предварительно принимать окончательные решения относительно объемов и сроков, а также компенсации, мы должны четко отработать все технические моменты, поэтому технический процесс проходит очень активно. Как результат — стороны сейчас находятся в технических консультациях", — сказал Оржель на брифинге, трансляцию ведет телеканал "Наш".

По его словам, Украина готова принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам, которые Киев выиграл в международных судах.
Оржель уточнил, что Киев максимально координирует с европейской стороной вопросы поставок и сроков.
Министр добавил, что если Киеву и Москве не удастся договориться, Украина не будет отзывать иски против "Газпрома" из международных арбитражей.
В том случае если транзит будет продолжен, иски о неполучении Киевом дохода не будут иметь оснований либо будут значительно снижены, заключил Оржель.
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Ситуация с газовым контрактом

Действующие договоры на транзит и поставку газа истекают в конце этого года.
В середине ноября "Газпром" предложил Украине продлить действующий контракт либо заключить новый сроком на год.
В Москве отметили, что новый контракт может быть подписан лишь при условии, если обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже, прекратят судебные разбирательства. Также Антимонопольный комитет Украины должен отменить решение о взыскании с "Газпрома" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а "Нафтогаз" — отозвать ходатайство об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.
Оржель считает эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
Министр энергетики России Александр Новак на минувшей неделе заявил, что урегулирование задолженностей — "одна из важнейших составляющих" обсуждения пакета соглашений.
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Алексей ОржельГазпромРоссияМинистерство энергетики и угольной промышленности УкраиныУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
У нас что то плохо сопротивляются. Кажется украинские требования пролезут.
2 декабря, 13:19
Вячеслав Гаджиев
9410261143
Г-н Оржель даже находясь в матовой ситуации играет в блеф и надеется все ещё выторговать условия для продолжения транзита. Он не понимает одного, что сейчас уже не Украина диктует условия,а Европа и Россия. На Украине при всех заявлениях до сих пор нет новой компании по транзиту, которая должна быть выделена из Нафтогаза и должна быть лицензирована ЕК по правилам Европы. Пока лишь только намерения о создании данной компании. Следовательно ни о каких аукционах на бронирования объемов нет и быть не может. А контракт с Нафтогазом не может быть заключён из-за судебных споров. Так что положение шах и мат.
2 декабря, 13:42
JCJonnJr Carter
90530011
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