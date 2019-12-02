В Киеве назвали условие отказа от исков к "Газпрому"

КИЕВ, 2 дек — РИА Новости. Глава Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель ожидает, что Киев и Москва в ближайшее время начнут согласовывать условия поставок газа и детали транзитного договора.

"Для того чтобы предварительно принимать окончательные решения относительно объемов и сроков, а также компенсации, мы должны четко отработать все технические моменты, поэтому технический процесс проходит очень активно. Как результат — стороны сейчас находятся в технических консультациях", — сказал Оржель на брифинге, трансляцию ведет телеканал "Наш".

По его словам, Украина готова принять прямые поставки газа в качестве компенсаций по искам, которые Киев выиграл в международных судах.

Оржель уточнил, что Киев максимально координирует с европейской стороной вопросы поставок и сроков.

Министр добавил, что если Киеву и Москве не удастся договориться, Украина не будет отзывать иски против "Газпрома" из международных арбитражей.

В том случае если транзит будет продолжен, иски о неполучении Киевом дохода не будут иметь оснований либо будут значительно снижены, заключил Оржель.

Ситуация с газовым контрактом

Действующие договоры на транзит и поставку газа истекают в конце этого года.

В середине ноября "Газпром" предложил Украине продлить действующий контракт либо заключить новый сроком на год.

В Москве отметили, что новый контракт может быть подписан лишь при условии, если обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже, прекратят судебные разбирательства. Также Антимонопольный комитет Украины должен отменить решение о взыскании с "Газпрома" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", а "Нафтогаз" — отозвать ходатайство об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.

Оржель считает эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.