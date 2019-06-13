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РИА Новости

Новак назвал решение судебных споров важным моментом в переговорах с Киевом

Вчера, 19:24
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМинистр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на Петербургском международном экономическом форуме 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" является одним из важнейших моментов для достижения общих договоренностей РФ и Украины по газу, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Те решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражным судом, они, по нашему мнению, носят противоречивый характер и даже, можно сказать, дискриминационный", - заявил министр по итогам встречи с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем в четверг.
"Мы считаем, что это один из важнейших пунктов дальнейшего конструктивного взаимодействия с нашими украинскими партнерами, это урегулирование судебных разбирательств", - сказал Новак.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
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В свою очередь "Нафтогаз" в июле подал иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.
Суд объединил иски "Газпрома" и "Нафтогаза" по расторжению контрактов и тарифу на транзит. Слушания назначены в Стокгольмском арбитраже на апрель-май 2021 года.
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