Новак назвал решение судебных споров важным моментом в переговорах с Киевом

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Разрешение судебных споров "Газпрома" и "Нафтогаза" является одним из важнейших моментов для достижения общих договоренностей РФ и Украины по газу, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Те решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражным судом, они, по нашему мнению, носят противоречивый характер и даже, можно сказать, дискриминационный", - заявил министр по итогам встречи с вице-президентом ЕК Марошем Шефчовичем в четверг.

"Мы считаем, что это один из важнейших пунктов дальнейшего конструктивного взаимодействия с нашими украинскими партнерами, это урегулирование судебных разбирательств", - сказал Новак.

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав в итоге российскую компанию выплатить украинской 2,56 миллиарда долларов. "Газпром" их обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

В свою очередь "Нафтогаз" в июле подал иск против "Газпрома" в Стокгольмский арбитраж с требованием пересмотра тарифов на транзит газа с марта 2018 года, исковые требования компания оценила в 11,58 миллиарда долларов.