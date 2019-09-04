Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-04T05:29Z
https://ria.ru/20190904/1558269077.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/149167/50/1491675016_0:132:3448:2072_1036x0_80_0_0_89adc93404ea8c780b4f4fc14a303c1f.jpg
РИА Новости

Украинский эксперт предупредил об угрозе блэкаута

05:28 04.09.2019 (обновлено: 05:29 04.09.2019)
10328
© AP Photo / Efrem LukatskyЛинии электропередач в Киеве
Линии электропередач в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередач в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Американский СПГ, который Польша будет продавать Киеву, не покроет дефицит газа на Украине, которой грозит блэкаут. Об этом в интервью газете "Факты" заявил украинский эксперт, экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.
В условиях, когда транзит российского газа через Украину может прекратиться, заявления киевских властей о восполнении дефицита энергетического баланса путем закупок СПГ у Польши нельзя оценивать позитивно, считает Кущ.
Газовое оборудование в Львовской области Украины
20 августа, 01:15РИА Новости
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за споров с Россией
"Потому что они создает ложную иллюзию, что газ через территорию Польши, который американцы будут поставлять по морю, может закрыть наш газовый дефицит", - заявил эксперт.
По его словам, объемы американского СПГ кардинально не изменят энергетическую ситуацию в стране. При этом альтернативные каналы поставок газа для Украины пока что отсутствуют или только начинают разрабатываться, добавил он.
"Но нынешняя ситуация грозит полноценным блэкаутом именно этой зимой", - предупредил Кущ.
Ранее сообщалось, что Польша договорилась продавать Украине СПГ, закупаемый в США, поставки будут осуществляться до конца 2019 года. Газ будет закачиваться в польскую систему передачи, откуда он будет поступать на Украину.
Министр энергетики США Рик Перри
31 августа, 20:32РИА Новости
Американский министр рассказал о помощи Украине через поставки СПГ Польше
По словам министра энергетики США Рика Перри, поставляя сжиженный природный газ Польше, Вашингтон помогает ей стать независимой от поставок газа из России и дает возможность оказать помощь Украине.
Киев прекратил закупки газа у Москвы в ноябре 2015 года. С тех пор он закачивает в хранилища топливо, приобретенное по реверсу в Европе, в основном в Словакии, Венгрии и Польше.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет. Вопрос о новом соглашении обсуждается на трехсторонних встречах России, Украины и Еврокомиссии, последняя состоялась в Брюсселе в январе.
Министр энергетики России Александр Новак в июне после переговоров с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем говорил, что Россия готова продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину и возобновить поставки Киеву.
Газодобывающее предприятие на Украине
17 июля, 04:17РИА Новости
На Украине предсказали "настоящую катастрофу" без транзита газа из России
371262245
Обсудить 5
Ситуация на УкраинеПольшаРоссияСШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Америка Украинцам поможет самих себя уничтожить !
4 сентября, 08:31
Мурзик Мурзик
1100000
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко объяснил перекрытие границы с Украиной
РИА
Новости
Вид на Львов
Украинцев возмутила размещенная на поезде карта Польши со Львовом и Ровно
В Екатеринбурге на Красу Росгвардии напал автохам
В Екатеринбурге на "Красу Росгвардии" напал автохам
Владимир Жириновский
Жириновский поблагодарил власти Украины за шаги по "развалу" страны
Лента
новостей
Видео кражи садовой тачки подростками в Белореченске
Видео кражи садовой тачки подростками стало хитом в Сети
Стоп-кадр видео свадьбы 13-летней иранской девочки, опубликованного журналисткой Масих Алинежад
Видео со свадьбы маленькой девочки в Иране довело журналистку до слез
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941—1945)
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР во Второй мировой
Освобожденные жители Болгарии приветствуют бойцов Красной армии. Великая Отечественная война (1941-1945)
Болгария призвала не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Больница
Мать утонувшей в Турции девочки из России рассказала о случившемся
Деньги
ЦБ предупредил о новом способе хищения денег
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
Женщина попала в реанимацию после ночи с мужчиной в московском отеле
Министр обороны США Джеймс Мэттис во время стречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. 4 октября 2018
Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира
Лидер всеукраинского объединения Батькивщина Юлия Тимошенко
В "Батькивщине" сообщили, что в семье Тимошенко случилось горе
Наручники
В Москве задержали подозреваемого в краже телефонов Бондарчука и Миронова
Терминал СПГ в польском городе Свиноуйсьце
Пир стервятников: что кроется за газовой сделкой США, Польши и Киева
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:54ЕР призвала все партии проводить предварительное голосование
18:52Путин и Моди обсуждали вопрос поставок С-400, заявил Песков
18:50Заворотнюк не стала опровергать слухи об онкологии
18:50Google и YouTube заплатят рекордный штраф за незаконный сбор данных детей
18:49Глава комиссии Госдумы отказался от переговоров с Deutsche Welle вне России
18:49Верховный суд в Лондоне проведет слушания по долгу Украины перед Россией
18:47Перемирие в Донбассе продолжает приносить плоды, заявили в ОБСЕ
18:46Украинские силовики усилили интенсивность обстрелов, заявили в ДНР
18:43Представители "новой церкви" Украины устроили драку в Ровенской области
18:41США выступили против протекционизма ЕС в сфере военных закупок
18:40В Вологодской области пропала двухлетняя девочка
18:37Следствие завершило расследование дела Пола Уилана
18:37Страховщики завершают выплаты пострадавшим от паводка в Иркутской области
18:35Грызов заявил об угрозе "размывания" режима прекращения огня в Донбассе
18:24Британии грозит серьезнейший политический кризис, считают в Совфеде
18:22Грызлов заявил о наличии условий для урегулирования конфликта в Донбассе
18:21США назначили награду за помощь в подрыве финансовых операций КСИР
18:19Суд в Киеве запретил ликвидировать церковную структуру раскольника Филарета
18:11Лучше гольф, чем Польша. Пушков высмеял Трампа из-за невежества
18:11В Ленинградской области проверят причины ДТП на железнодорожном переезде
Лента новостейМолния