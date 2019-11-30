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РИА Новости

Глава Минэнерго прокомментировал идею Киева отдать долг газом

05:52 30.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботник "Газпрома" на газоизмерительной станции
Работник Газпрома на газоизмерительной станции
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Глава Минэнерго России Александр Новак отреагировал на заявление исполнительного директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко, что Киев готов принять от "Газпрома" присужденные решением арбитража три миллиарда долларов в виде поставок газа.
Новак отметил, что это является "предметом обсуждения в целом пакета соглашений", а урегулирование задолженности — "одна из важнейших составляющих".
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"Механизм я не готов сейчас комментировать, об этом рано говорить. Это договорятся между собой компании в первую очередь. Должны договориться", — сказал министр в кулуарах Форума стран — экспортеров газа, который проходит в Экваториальной Гвинее.
По словам Новака, Россия считает важным сначала договориться с Украиной о пакетном соглашении, после чего возвращаться к трехстороннему обсуждению с Еврокомиссией.
Комментируя прошедшие в четверг в Вене двусторонние переговоры, глава Минэнерго назвал их конструктивными, однако добавил, что пока еще остаются вопросы технического характера, требующие дополнительного обсуждения и доработки специалистами.
При этом Новак не стал исключать, что очередной раунд переговоров может пройти уже на предстоящей неделе.
По его словам, в настоящее время над подготовкой к этому работают специалисты как с российской, так и с украинской стороны, которые должны проработать конкретные вопросы.
Он добавил, что сроки заключения нового долгосрочного договора на транзит газа во многом зависят от Киева, поскольку ему еще предстоит сертифицировать своего нового оператора ГТС.
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Отвечая на вопрос, действительно ли 13 декабря является крайним сроков для заключения соглашения, как заявил "Нафтогаз", министр ответил, что сроков не обговаривалось, и украинская сторона просто обозначает ту дату, которая у нее есть в решении — "определенная дата для бронирования мощностей".
"Но самое главное, чтобы они быстрее сделали сертификацию своего оператора газотранспортной системы", — отметил Новак.
Ранее Витренко, комментируя инициативу, заявил, что выплата "Газпромом" долга газом на 3 миллиарда долларов перекроет как минимум годовой импорт топлива для потребления на Украине.
По словам Витренко, Новак, присутствующий на переговорах, "в принципе признал тот факт, что они обсуждают вопросы выполнения решения арбитража, через поставку газа".

Ситуация с газовым контрактом

Действующие договоры на транзит и поставку газа истекают в конце этого года. На трехсторонней встрече, состоявшейся 27 октября, "Газпром" предложил пакетный вариант решения вопросов. Речь, в частности, шла об обнулении всех претензий и судебных разбирательств. Украинская сторона в ответ заявила, что рассматриваются различные схемы, но не обнуление.
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Киев назвал два условия для заключения контракта на транзит газа
18 ноября "Газпром" предложил Украине продлить действующий контракт либо заключить новый сроком на год.
Российская сторона отметила, что новый контракт может быть подписан лишь при условии, если обе стороны откажутся от взаимных претензий в международном арбитраже, прекратят судебные разбирательства. Также Антимонопольный комитет Украины должен отменить решение о взыскании с "Газпрома" штрафа за "нарушение экономической конкуренции", "Нафтогаз" должен будет отозвать ходатайство об инициировании Еврокомиссией расследования против российской компании.
Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель считает эти условия неприемлемыми. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает свои претензии к "Газпрому" в 22 миллиарда долларов.
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Алексей ОржельЮрий ВитренкоПереговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСНафтогаз УкраиныГазпромМинистерство энергетики РФАлександр НовакМоскваРоссияУкраина
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