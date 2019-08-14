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РИА Новости

В "Газпроме" назвали дату слушаний по транзитному спору с "Нафтогазом"

14:31 14.08.2019 (обновлено: 15:20 14.08.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании компании "Нафтогаз-Украина". Архивное фото
МОСКВА, 14 авг - РИА Новости. Слушания в Швеции по оспариванию окончательного решения арбитража Стокгольма по транзитному спору "Газпрома" и "Нафтогаза" запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года, сообщается в отчетности "Газпрома" по РСБУ.
"Слушания по делу об оспаривании арбитражного решения по делу о транзите запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года", - сообщается в отчетности.
Трубопровод Бильче-Волыцко-Угерского газохранилища в Стрыйском районе Львовской области
13 августа, 18:15Сказано в эфире - Радио Sputnik
Экономист о "плане Б" Киева по транзиту газа: душить Украину никто не будетСекретарь СНБО Украины Александр Данилюк заявил, что у Киева есть "план Б" на случай, если контракт на транзит российского газа не будет продлен. Это заявление в эфире радио Sputnik прокомментировал экономист Александр Дудчак.
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в отношении контрактов на поставку и транзит газа. Суд взыскал с "Газпрома" в пользу "Нафтогаза" 4,637 миллиарда долларов компенсации за недопоставку газа на транзит через Украину, но с учетом обязательств "Нафтогаза" по решению в споре о поставках газа (порядка 2 миллиардов долларов), российская компания должна выплатить меньше - 2,56 миллиарда долларов.
"Газпром" эти решения обжаловал в марте 2018 года, а в мае потребовал полной отмены "транзитного" решения. Кроме того, "Газпром" подал иск в арбитраж Стокгольма по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.
Вместе с тем "Нафтогаз" пытается принудительно взыскать с "Газпрома" эти средства в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.
Ранее "Газпром" также сообщал, что слушания по оспариванию в суде Швеции окончательного решения арбитража Стокгольма по спору о поставках назначены на февраль 2020 года.
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Нафтогаз УкраиныГазпромШвецияРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Всё идёт к тому, что не видать Украине транзита, как Зеленскому своих ушей. Доскакались. Мне их не жалко.
14 августа, 14:44
Арсений Понфиленко
2340001
Сейчас наивные (или косящие под наивных) будут удивляться почему, заключая невыгодные договора, топменеджеры Газпрома не думали о Родине. А что у них родина - Швейцария или Великобритания, где у них гражданство, собственность и семьи, или какая-то Россия? Для справки, у тов.Сердюкова никогда не было и не будет иностранного гражданства и собственности за границей!
14 августа, 17:41
Анатолий Сердюков
060061
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