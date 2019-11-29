Россия и Украина обсудили газовый транзит

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Делегации Делегации России Украины провели переговоры в Вене.

Как рассказали в российском Минэнерго, в ходе встречи стороны обсудили претензии по газовым вопросам, а также условия транзита со следующего года и прямые покупки голубого топлива.

В переговорах приняли участие глава Минэнерго России Александр Новак, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, глава " Газпрома " Алексей Миллер, а также руководство "Нафтогаза Украины" и "Оператора газотранспортной системы Украины".

Ситуация с газовым контрактом

В конце года истекает срок действия контрактов на транзит и поставку газа. На встрече, которая прошла 27 октября, "Газпром" представил "Нафтогазу" пакетный вариант решения вопросов. В частности, предлагалось обнулить все претензии и судебные разбирательства, но украинская сторона рассматривать эту схему отказалась.

Позже, 18 ноября, российская сторона выдвинула предложение продлить действующий контракт либо заключить новый договор сроком на год. При этом в "Газпроме" отметили, что новый контракт можно будет подписать лишь при отказе обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращении судебных разбирательств и отменой украинским Антимонопольным комитетом решения о взыскании с "Газпрома" штрафа за "нарушение экономической конкуренции". Помимо этого, "Нафтогаз" должен будет отозвать свое ходатайство об инициировании Европейской комиссией расследования в отношении "Газпрома".

Оржель назвал неприемлемыми эти условия. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает претензии к "Газпрому" в сумму 22 миллиарда долларов.