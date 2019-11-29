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РИА Новости

Россия и Украина обсудили газовый транзит

06:26 29.11.2019 (обновлено: 08:41 29.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТранзит газа через ГИС "Суджа"
Транзит газа через ГИС Суджа
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Делегации России и Украины провели переговоры в Вене.
Как рассказали в российском Минэнерго, в ходе встречи стороны обсудили претензии по газовым вопросам, а также условия транзита со следующего года и прямые покупки голубого топлива.
Офис компании Нафтогаз в Киеве
27 ноября, 14:33
"Нафтогаз" назвал дедлайн для заключения контракта на транзит газа
В переговорах приняли участие глава Минэнерго России Александр Новак, министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, глава "Газпрома" Алексей Миллер, а также руководство "Нафтогаза Украины" и "Оператора газотранспортной системы Украины".

Ситуация с газовым контрактом

В конце года истекает срок действия контрактов на транзит и поставку газа. На встрече, которая прошла 27 октября, "Газпром" представил "Нафтогазу" пакетный вариант решения вопросов. В частности, предлагалось обнулить все претензии и судебные разбирательства, но украинская сторона рассматривать эту схему отказалась.
Позже, 18 ноября, российская сторона выдвинула предложение продлить действующий контракт либо заключить новый договор сроком на год. При этом в "Газпроме" отметили, что новый контракт можно будет подписать лишь при отказе обеих сторон от взаимных претензий в международном арбитраже, прекращении судебных разбирательств и отменой украинским Антимонопольным комитетом решения о взыскании с "Газпрома" штрафа за "нарушение экономической конкуренции". Помимо этого, "Нафтогаз" должен будет отозвать свое ходатайство об инициировании Европейской комиссией расследования в отношении "Газпрома".
Оржель назвал неприемлемыми эти условия. В общей сложности "Нафтогаз" оценивает претензии к "Газпрому" в сумму 22 миллиарда долларов.
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Трехсторонние консультации России, Украины и ЕК о судьбе транзита газа после 2019 года проходят с середины прошлого года. Конкретных решений по этому вопросу пока принято не было.
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Алексей ОржельСитуация на УкраинеПереговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСНафтогаз УкраиныАлексей МиллерГазпромМинистерство энергетики РФАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Хохлы продавят свои 22 000 000 000 долларов - они всё подгадали на декабрь. Нам деваться нЕкуда: срывать поставки в ЕС нельзя!!! А Сев. поток-2 ещё - в перспективе. А юристы Миллера - больше по блату, а не по квалификации, арбитраж они не осилят. Их дело - миллиарды дарить незалежной.
29 ноября, 07:21
vyachnick Новиков
19000211
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