Переговоры с Киевом по газу продолжатся в ближайшие дни, заявил Миллер

МОСКВА, 10 дек - РИА Новости. Переговоры с Украиной по газовому вопросу продолжатся в ближайшие дни в двустороннем формате, заявил журналистам председатель правления "Газпрома" Переговоры с Украиной по газовому вопросу продолжатся в ближайшие дни в двустороннем формате, заявил журналистам председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер по итогам контактов в рамках саммита глав государств, прошедшего накануне в Париже.

"Продолжим (газовые - ред.) переговоры с украинской стороной в двустороннем формате в ближайшие дни", — сказал Миллер.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Сейчас Россия и Украина проводят переговоры в двустороннем формате. Дата следующей встречи с участием ЕК пока не назначена.

При этом в понедельник в рамках саммита лидеров стран "нормандской четверки" (Франции, Германии, России и Украины) прошли переговоры РФ и Украины, на которой главы государств обсудили, в частности, транзит российского газа через Украину.