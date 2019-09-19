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РИА Новости

Новак оценил трехсторонние переговоры по газу с Украиной

23:18 19.09.2019 (обновлено: 01:18 20.09.2019)
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© REUTERS / Yves HermanМинистр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
Министр энергетики РФ Александр Новак после трехсторонних консультаций в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе
© REUTERS / Yves Herman
МОСКВА, 19 сен - РИА Новости. Третий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК по будущему транзита российского газа через украинскую территорию в Европу завершился в четверг в Брюсселе без конкретных решений, которых, впрочем, никто и не ждал. И хотя стороны лишь обсудили позиции по различным вопросам, по итогам встречи они единогласно отметили долгожданный конструктив в диалоге, что, похоже, говорит о том, что вопрос о транзите газа после 2019 года сдвинулся с казалось бы уже мертвой точки.
"На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке. Может быть, это впервые за многие последние наши трехсторонние такого рода консультации", - сказал глава Минэнерго Александр Новак по итогам встречи.
Трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина
Вчера, 21:26Радио Sputnik
Конструктивно, но с рисками: итоги газовых переговоров РФ, Украины и ЕСУчастники встречи России, Украины и Еврокомиссии по газовому транзиту после 2020 года по-разному оценили ее итоги.
Аналогично оценил новый раунд консультаций и министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, отметив, что стороны слышат друг друга.

Будущее по европейским законам

Действующие контракты России и Украины на транзит и поставку газа истекают в конце нынешнего года. И страны совместно с Еврокомиссией пытаются договориться о продолжении транзита "голубого топлива" в ЕС после 2019 года. В сухом остатке обсуждаемых вариантов два - продление на некий срок действующего контракта или бронирование транзитных мощностей Украины по правилам газового рынка Европейского союза, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января 2020 года.
Одно из ключевых условий этого процесса - выделение из "Нафтогаза", с которым заключен действующий контракт "Газпрома" на транзит, в отдельную компанию деятельности по транспортировке газа. Правительство Украины планирует завершить необходимые для этого процедуры до 1 января 2020 года. Как заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, это означает, что продление действующего контракта на транзит российского газа в Евросоюз через Украину с юридической точки зрения невозможно, поэтому нужно искать другое решение.
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Вчера, 19:48Сказано в эфире
"Объявили и пошли думать". Эксперт оценил итоги встречи в Брюсселе по газуВ Брюсселе прошли трехсторонние консультации между Россией, Украиной и Еврокомиссией по транзиту газа после 2019 года. РФ предложила временно продлить действующий контракт. В эфире радио Sputnik эксперт Сергей Пикин прокомментировал результаты встречи.
Новак отметил, что Россия приняла к сведению презентованную украинскими партнерами новую нормативную базу, по которой, как предполагается, будет работать украинский рынок после 2019 года.
"Наша позиция заключается в том, что если европейское законодательство к 1 января 2020 года действительно будет имплементировано в украинское законодательство, мы готовы работать в соответствии с европейским законодательством. Это означает, готовы бронировать мощности с 1 января 2020 года", - пояснил министр.
По словам министра, бронирование транзитных мощностей в целом может быть как краткосрочным, так и долгосрочным. Однако сроки долгосрочного бронирования по таким нормам уже прошли. Если же рассматривать бронирование, например, на январь 2020 года, то в соответствии с законодательством соответствующая заявка должна быть рассмотрена до 1 декабря текущего года.
"Поэтому (украинские - ред.) коллеги должны, конечно же, свое законодательство сейчас привести в соответствие с тем, чтобы можно было такие заявки подавать уже начиная с 1 декабря этого года", - заключил Новак.
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине
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"Первый подход к снаряду". Эксперт о заявлении Киева по газовому контрактуУкраина предложит России новый 10-летний контракт на транзит газа, заявили в Киеве. Поддержит ли это предложение Москва, в эфире радио Sputnik предположил эксперт Сергей Правосудов.
В свою очередь глава "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что подобный процесс, если подходить к нему ответственно, требует времени, и есть риски, что к 1 января 2020 года Украина не сможет имплементировать "третий энергопакет" и создать независимого сертифицированного газотранспортного оператора и независимого регулятора.
"И проблема не только в том, что он должен быть создан. Необходимо наделить его реальными полномочиями и ресурсами для выполнения своих функций. Только после этого оператор должен пройти сертификацию сначала украинским регулятором, с последующим подтверждением Секретариатом энергетического сообщества.
Если к процедуре сертификации подходить ответственно, а не формально, это занимает большое количество времени. Только законодательство Украины отводит на это регулятору четыре месяца. Европейская практика предполагает внимательную и тщательную проверку заявки", - сказал глава "Газпрома".
Что касается ЕК, то Шефчович заявил об актуальности январского предложения к России и Украине по возможному варианту транзита после 2019 года. Тогда Еврокомиссия говорила, что по ее мнению, новый контракт должен быть подписан на срок более 10 лет, а объемы — быть привлекательными, в том числе, для инвесторов, которых будут приглашать для модернизации украинской газотранспортной системы.
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Политолог назвал "единственный путь" для Украины сохранить транзит газаРоссия может поставлять газ в ЕС без долгосрочного контракта с Украиной, пишут СМИ. Киев сам подталкивает Москву и Брюссель к этому варианту, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Шаповалов.

План "Б"

Если же Украина не успеет создать условия для продолжения транзита российского газа по европейским нормам, то все же стоит рассматривать продление действующего контракта. Такой вариант Миллер назвал планом "Б". Новак также добавил, что можно рассмотреть и подписание дополнительного соглашения.
"Мы предложили нашим партнерам и коллегам - в случае, если это (имплементация Украиной европейских правил - ред.) не будет сделано до 1 января 2020 года, мы сможем предложить партнерам продлить действующий контракт или подписать дополнительное соглашение до того момента, когда будет уже действительно готова вся нормативная база и законодательство Украины", - сказал министр.
Как отметил глава "Газпрома", первым по очередности является вопрос, будет ли Украина покупать российский газ по прямому контракту, поскольку от этого зависит то, какие газотранспортные мощности с российской стороны компания должна гарантировать и содержать для подачи газа потребителям Украины. В свою очередь, предложения России по поставкам газа были представлены Украине на прошедших консультациях.
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"Украинская сторона наши предложения взяла в работу, сегодня они рассматривают и, в том числе, прямые поставки, и поставки реверсом. Для них, конечно, важно понимать, какие будут и объемы, и какие ценовые условия с точки зрения эффективности поставок на территорию Украины. Это коммерческие переговоры между компаниями", - сказал Новак.
Нерешенным остается и вопрос о спорах "Газпрома" с "Нафтогазом" в Стокгольме. Российская сторона в очередной раз на консультациях подчеркнула его важность, однако новых деталей по этой теме объявлено не было.

А если договориться не получится?

Министр энергетики России выразил уверенность, что в любом случае решение по будущему транзита российского газа будет найдено, отметив позитивный настрой всех сторон на консультациях.
"Еще раз хочу подчеркнуть важный момент, что европейским потребителям будут своевременно поставлены необходимые объемы в соответствии с контрактными условиями. Для этого, в том числе, мы готовы использовать на экономически целесообразных условиях газотранспортную систему Украины в соответствии с законодательством, которое будет действовать на Украине", - сказал Новак.
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"Но в любом случае, вы видите, что все страхуются", - сказал Миллер, отвечая на вопрос о том, удастся ли Европе пройти предстоящую зиму, если договоренности по транзиту российского газа через Украину не будут достигнуты до 1 января 2020 года.
В частности, он отметил, что объемы газа, накопленные "Газпромом" в европейских подземных хранилищах, позволяют определенное время нивелировать перебои с поставками газа из России, если они возникнут.
"Украина закачивает рекордные объемы газа в подземные хранилища на Украине, европейские наши партнеры закачивают рекордные объемы в "подземки" в Европе, и "Газпром" тоже закачивает рекордные объемы своего газа в европейские подземные хранилища. Если вдруг что, то мы будем делать все для того, чтобы исполнять наши контрактные обязательства перед европейским потребителем", - заключил Миллер.
В любом случае, стороны продолжат диалог по будущему транзиту. В частности, следующий раунд трехсторонних консультаций России, Украины и ЕК на министерском уровне состоится в 20-х числах октября, сообщил министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель.
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Литва уже покупает русский СПГ. Будет ли его через Польшу покупать Украина?
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Популярные комментарии
Нет им веры и власти российской тоже. Власти российские ради выгоды иностранных акционеров даже с чертом будут миловаться.
20 сентября, 01:54
bpbrain powder
4021405
Да, сложно решить этот вопрос. Но если конструктивно рассуждать. Кому нужны наша нефть и газ? Да, всему миру! Мы лидеры по добычи ископаемых! А что делать? Пора е п н у т ь кому то хорошенько, чтобы мозги на место встали!
20 сентября, 03:12
Дмитрий Одинцов
3210000
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