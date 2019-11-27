Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

СТОКГОЛЬМ, 27 ноя — РИА Новости. Суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" на решение арбитража в споре с "Нафтогазом". Отменить или обжаловать решение суда нельзя.
"Газпром" обжаловал в суде округа Свеа решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" о контракте на поставку газа, вынесенное в 2017 году. Тогда арбитраж обязал украинскую компанию выплатить российской два миллиарда долларов за уже поставленный газ.
При этом суд снизил годовой контрактный объем закупок с 52 миллиардов до пяти миллиардов кубометров и оставил условие "бери или плати" только для 80 процентов от этого объема. "Газпром" настаивал на отмене двух пунктов этого решения, утверждая, что арбитраж превысил полномочия при оценке запросов сторон в отношении годового контрактного объема газа.
Решения по двум другим спорам между "Газпромом" и "Нафтогазом" вынесут в 2020 году.
Газовые споры
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017-го и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива.
Если по иску о контрактах на поставки суд принял решение в пользу "Газпрома", то по иску о контрактах на транзит он присудил "Нафтогазу" 4,673 миллиарда долларов.
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Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.
Российская компания попыталась оспорить это решение, но безуспешно.