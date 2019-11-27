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РИА Новости

Шведский суд отказал по апелляции "Газпрома" в споре с "Нафтогазом"

13:12 27.11.2019 (обновлено: 21:29 27.11.2019)
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© РИА Новости / Егор ЕремовГазораспределительная станция ОАО "Газпром"
Газораспределительная станция ОАО Газпром
© РИА Новости / Егор Еремов
СТОКГОЛЬМ, 27 ноя — РИА Новости. Суд округа Свеа в Швеции отклонил апелляцию "Газпрома" на решение арбитража в споре с "Нафтогазом". Отменить или обжаловать решение суда нельзя.
"Газпром" обжаловал в суде округа Свеа решение Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом" о контракте на поставку газа, вынесенное в 2017 году. Тогда арбитраж обязал украинскую компанию выплатить российской два миллиарда долларов за уже поставленный газ.
Сотрудник компании Нафтогаз Украины на одном из предприятий
Вчера, 12:07
В Кремле заявили о цейтноте в работе над контрактом с "Нафтогазом"
При этом суд снизил годовой контрактный объем закупок с 52 миллиардов до пяти миллиардов кубометров и оставил условие "бери или плати" только для 80 процентов от этого объема. "Газпром" настаивал на отмене двух пунктов этого решения, утверждая, что арбитраж превысил полномочия при оценке запросов сторон в отношении годового контрактного объема газа.
Решения по двум другим спорам между "Газпромом" и "Нафтогазом" вынесут в 2020 году.

Газовые споры

Стокгольмский арбитраж в декабре 2017-го и феврале 2018 года вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" о контрактах на поставку и транзит топлива.
Если по иску о контрактах на поставки суд принял решение в пользу "Газпрома", то по иску о контрактах на транзит он присудил "Нафтогазу" 4,673 миллиарда долларов.
Газодобывающее предприятие на Украине
19 ноября, 17:51
В Германии призвали сохранить транзит газа через Украину
Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.
Российская компания попыталась оспорить это решение, но безуспешно.
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Обсудить 532
Стокгольм (город)ЭкономикаНафтогаз УкраиныГазпромШвецияВ мире
Популярные комментарии
Газпром конечно не разорится, всё равно в прибыли будет. Но с Украиной надо заканчивать раз и не всегда!!!!
27 ноября, 13:15
Стас Титов
550400017
Еще один повод забыть о Нафтогазе и транзите, как о кошмарном сне!
27 ноября, 13:13
Von Stirliz
544400012
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