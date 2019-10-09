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РИА Новости

Шведский суд поставит точку в споре "Газпрома" с "Нафтогазом"

08:00 09.10.2019 (обновлено: 16:54 09.10.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВывеска нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" в Киеве
Вывеска нефтегазового холдинга Нафтогаз Украины в Киеве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 9 окт — РИА Новости, Максим Рубченко. Сегодня в Швеции началось рассмотрение апелляции "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с "Нафтогазом Украины". Всего запланировано несколько судебных заседаний, последнее намечено на 17 октября. Однако, предупредил представитель суда округа Свеа, когда будет принято решение по делу — сказать пока невозможно.

История болезни

В 2014 году "Газпром" и "Нафтогаз" подали взаимные иски в Стокгольмский арбитраж. Украинская компания требовала от российского контрагента компенсировать более низкую загрузку украинской газотранспортной системы по сравнению с зафиксированным в контракте на транзит уровнем в 110 миллиардов кубометров. Свои потери от снижения объемов прокачки в Киеве оценили в 16 миллиардов долларов.
"Газпром" возразил: хотя в контракте действительно указывается объем транзита не менее 110 миллиардов кубометров в год, документ не предусматривает никаких санкций за меньшие объемы. В свою очередь, российская компания обвинила "Нафтогаз" в невыполнении требования "бери или плати" в 2012-2017 годах и потребовала компенсации убытков в размере 56 миллиардов долларов.
После четырех лет разбирательств в феврале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд вынес решение. Оно оказалось компромиссным: "Газпром" был признан виновным в недостаточных объемах прокачки газа через Украину и должен выплатить "Нафтогазу" 4,63 миллиарда долларов компенсации.
Украинская компания, по мнению арбитража, не выполнила требование "бери или плати" и должна возместить российскому поставщику 2,02 миллиарда долларов. С учетом пеней, процентов и взаимного зачета долгов "Газпром" по вердикту суда в итоге оказался должен "Нафтогазу" 2,56 миллиарда.
Российский газовый холдинг не воспринял такое решение. "Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", — говорится в сообщении российского концерна.
Пока юристы "Газпрома" готовили документы на апелляцию, представители украинской компании бросились обивать пороги судов других европейских стран с требованием немедленно арестовать счета дочерних компаний российского холдинга для взыскания долга.
Соответствующие иски "Нафтогаз" подал в суды Швейцарии, Нидерландов, Великобритании и США и даже добился некоторых успехов. В апреле 2018 года приставы в Швейцарии наложили обеспечительные меры на активы компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, занятых строительством и обслуживанием обоих "Северных потоков", а еще через месяц их примеру последовали и голландские коллеги.
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Однако затем "Газпром" оспорил февральское решение Стокгольмского арбитража в Апелляционном суде Швеции и добился его приостановки. Вслед за этим Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело по иску "Нафтогаза" к российскому холдингу.
Украинцы рассчитывали арестовать и взыскать в свою пользу принадлежащие "Газпрому" акции "Северного потока" и "Северного потока — 2" (в юрисдикции Великобритании находятся принадлежащие "Газпрому" акции трубопроводов "Северный поток" (50,1%) и "Северный поток — 2" (100%), так как в стране расположены компании-поверенные, организовавшие залог этих бумаг для финансирования строительства). Но не успели.
Таким образом, ставки в судебном разбирательстве, которое началось сегодня в Швеции, исключительно высоки: российский газовый монополист может потерять акции обоих "Северных потоков", а "Нафтогаз Украины" в случае проигрыша окажется на грани банкротства.

Шансы на победу

Как отметил в своем Fasebook исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, стороны представили в апелляционную инстанцию около 50 тысяч страниц документов. Главный аргумент украинской компании в вопросе об объемах транзита заключается в том, что прокачка сократилась не из-за низкого спроса на голубое топливо в Европе, а в связи с запуском в эксплуатацию газопровода "Северный поток" в конце 2011 года.
Объем поставок по новой ветке в течение последующих лет неизменно увеличивался: с 23,8 миллиарда кубометров в 2013 году до 51 миллиарда в 2017-м. Украинцы упирают на этот факт в качестве доказательства, что спрос на газ на европейском рынке был достаточен для полной загрузки украинской газотранспортной системы, однако "Газпром" предпочел иной маршрут для поставки. Эта логика нашла отклик у судей Стокгольмского арбитража в феврале 2018 года.
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Однако 14 июня российская компания представила в суд уточненные требования по отмене февральского решения арбитров. "Газпром" указывает, что Стокгольмский суд своим решением снизил обязательства "Нафтогаза" по условию "бери или плати" более чем в десять раз — с 52 до пяти миллиардов кубометров в год, но при этом оставил без изменений обязательства российской компании по объемам украинского транзита.
"Это сделало общие договорные отношения несбалансированными", — обоснованно указывают юристы российской компании и требуют в связи с этим отменить февральское решение арбитража. Аргумент выглядит очень сильным, однако для апелляционной инстанции его может не хватить.
Ведь, как свидетельствует статистика, апелляционный суд отменяет решения Стокгольмского арбитража только в трех процентах случаев. Причем в основном не в связи с новой оценкой аргументов сторон, а по причине процессуальных нарушений или выхода арбитров за пределы полномочий.
Однако у "Газпрома" подготовлено оружие и на этот случай: российский монополист заявляет о подлоге в ходе февральского разбирательства. "Дополнительное изучение текста арбитражного решения с привлечением всемирно признанного эксперта-лингвиста показало, что значительная часть документа написана не арбитрами, а иным лицом", — сообщили представители российской компании.
Поначалу эта версия казалась фантастической, однако апелляционный суд уже принял во внимание доводы "Газпрома", приостановив решение арбитража. А теперь будет разбираться в истории с подлогом основательно.
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Независимые эксперты считают, что у российского холдинга весьма серьезные шансы на победу в судебном разбирательстве. Так, аналитики международного рейтингового агентства Fitch сомневаются в победе "Нафтогаза" и на основании этого присвоили еврооблигациям компании спекулятивный рейтинг B-, означающий, что "на данный момент финансовые обязательства выполняются, но способность продолжать выплаты зависит от благоприятной конъюнктуры".
Да и сама украинская госкомпания в проспекте эмиссии своих долговых бумаг в июле этого года назвала вероятность пересмотра решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с "Газпромом" "одним из существенных рисков для потенциальных инвесторов в долговые инструменты НАК "Нафтогаз".
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Северный поток-2Северный потокНафтогаз УкраиныГазпромРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Сумма то не такая большая для Газпрома, вопрос принципиальный, будут ли всегда ущемлять наши права учитывая политическую конъюнктуру или нет
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Alex Ufa
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