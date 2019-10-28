В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу

Министр энергетики России Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и глава Министерства энергетики и экологии Украины Алексей Оржель проводят трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе. 28 октября 2019

БРЮССЕЛЬ, 28 окт — РИА Новости. В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о транзите газа после 2019 года, сообщило Минэнерго в своем В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о транзите газа после 2019 года, сообщило Минэнерго в своем Twitter

#Россия_ЕК_Украина

Александр Новак @novakav1, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович @marossefcovic и глава Министерства энергетики и экологии Украины Алексей Оржель проводят трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина. pic.twitter.com/a37EWUlDjp — Минэнерго России (@MinenergoGov) 28 октября 2019 г.

Перед этим вице-президент ЕК Марош Шефчович провел отдельные встречи с делегациями Украины и России, которые возглавляют министры энергетики Алексей Оржель и Александр Новак.

В переговорах также участвуют главы "Нафтогаза" и "Газпрома" Андрей Коболев и Алексей Миллер.

Перед началом консультаций Новак сообщил журналистам, что Россия ожидает продвижения в понимании судьбы транзита и поставок газа на Украину.

В сообщении ЕК в преддверии встречи говорилось, что она будет посвящена в том числе вопросам длительности нового контракта, объемам поставок и тарифам.

Переговоры по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после окончания 2019 года, когда завершается действующий контракт с Киевом.

По итогам предыдущей встречи, прошедшей 19 сентября, определились два основных варианта по транзиту: бронирование "Газпромом" мощностей Украины по правилам газового рынка Европейского союза, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января 2020 года, или же, если этот процесс затянется, продление действующего контракта.

Миллер обозначил три ключевых условия для продолжения транзита: обнуление судебных претензий "Газпрома" и "Нафтогаза", определение нормативной базы контракта на транзит, а также определенность в поставках газа на Украину, их объеме.