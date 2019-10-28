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РИА Новости

В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и ЕК по газу

17:57 28.10.2019 (обновлено: 18:58 28.10.2019)
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© страница Минэнерго России в TwitterМинистр энергетики России Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и глава Министерства энергетики и экологии Украины Алексей Оржель проводят трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе. 28 октября 2019
Министр энергетики России Александр Новак, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович и глава Министерства энергетики и экологии Украины Алексей Оржель проводят трехсторонние консультации в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе. 28 октября 2019
© страница Минэнерго России в Twitter
БРЮССЕЛЬ, 28 окт — РИА Новости. В Брюсселе начались трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о транзите газа после 2019 года, сообщило Минэнерго в своем Twitter.
Перед этим вице-президент ЕК Марош Шефчович провел отдельные встречи с делегациями Украины и России, которые возглавляют министры энергетики Алексей Оржель и Александр Новак.
В переговорах также участвуют главы "Нафтогаза" и "Газпрома" Андрей Коболев и Алексей Миллер.
Перед началом консультаций Новак сообщил журналистам, что Россия ожидает продвижения в понимании судьбы транзита и поставок газа на Украину.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и председатель правления компании Газпром Алексей Миллер
18 октября, 12:32РИА Новости
В "Газпроме" озвучили условия для контракта на транзит газа через Украину
В сообщении ЕК в преддверии встречи говорилось, что она будет посвящена в том числе вопросам длительности нового контракта, объемам поставок и тарифам.

Переговоры по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия проводят трехсторонние переговоры по транзиту газа после окончания 2019 года, когда завершается действующий контракт с Киевом.
По итогам предыдущей встречи, прошедшей 19 сентября, определились два основных варианта по транзиту: бронирование "Газпромом" мощностей Украины по правилам газового рынка Европейского союза, которые Киев обещает успеть имплементировать до 1 января 2020 года, или же, если этот процесс затянется, продление действующего контракта.
Миллер обозначил три ключевых условия для продолжения транзита: обнуление судебных претензий "Газпрома" и "Нафтогаза", определение нормативной базы контракта на транзит, а также определенность в поставках газа на Украину, их объеме.
Оржель по итогам сентябрьской встречи заявил, что риск не подписать новое соглашение остается.
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Вчера, 15:59РИА Новости
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
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Минэнерго РоссииМарош ШефчовичЕврокомиссияАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Укры перекроют газ, а виноват будет Газпром. И все суды проиграет и все штрафы оплатит .)))).
28 октября, 19:19
iil.1964
1600205
Так пускай ЕС и платит украм за транзит! Чего от нас то надо?
28 октября, 18:47
ссергей
1700000
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