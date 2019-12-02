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РИА Новости

В Киеве годовой контракт по транзиту газа назвали невыгодным

14:55 02.12.2019 (обновлено: 15:39 02.12.2019)
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CC0 / Artem_Apukhtin / Киев
Киев
CC0 / Artem_Apukhtin /
Киев. Архивное фото
КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Заключение контракта на транзит газа из РФ на год невыгодно Украине и повлечет высокий тариф на транспортировку, Киев настаивает на подписании долгосрочного контракта, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель.
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее говорил, что Киев настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из РФ в ЕС должен быть заключен по европейским правилам и на длительный срок, остальное – вопрос переговоров.
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"Год является неприемлемым для Украины. Хотя у нас очень простое взаимодействие: если год и небольшие объемы, то, соответственно, и тариф очень высокий", - сказал Оржель на брифинге в понедельник. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш".
Министр не исключил, что тариф на транспортировку в таком случае может быть в 20-30 раз выше текущего.
Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.
Дата следующей министерской "трехсторонки" пока не назначена. Оржель в понедельник сказал, что встреча может пройти 5 декабря.
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Алексей ОржельГазпромРоссияУкраинаЭкономика
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Арсений Понфиленко
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