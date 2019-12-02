В Киеве годовой контракт по транзиту газа назвали невыгодным

КИЕВ, 2 дек – РИА Новости. Заключение контракта на транзит газа из РФ на год невыгодно Украине и повлечет высокий тариф на транспортировку, Киев настаивает на подписании долгосрочного контракта, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды страны Заключение контракта на транзит газа из РФ на год невыгодно Украине и повлечет высокий тариф на транспортировку, Киев настаивает на подписании долгосрочного контракта, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды страны Алексей Оржель

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее говорил, что Киев настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из РФ в ЕС должен быть заключен по европейским правилам и на длительный срок, остальное – вопрос переговоров.

"Год является неприемлемым для Украины. Хотя у нас очень простое взаимодействие: если год и небольшие объемы, то, соответственно, и тариф очень высокий", - сказал Оржель на брифинге в понедельник. Трансляцию вел украинский телеканал "Наш"

Министр не исключил, что тариф на транспортировку в таком случае может быть в 20-30 раз выше текущего.

Действующий контракт России и Украины на транзит газа истекает в конце этого года. Российская сторона на последних трехсторонних консультациях с участием Еврокомиссии в октябре представила позицию о необходимости пакетного решения транзитного вопроса - вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину, но прогресса на этом направлении достигнуто не было.