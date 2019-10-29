Межгосударственные отношения России и Кубы

Президент РФ Владимир Путин и председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес во время встречи. 2 ноября 2018

Дипломатические отношения между Россией и Кубой установлены в 1902 году (прерваны в 1952 году, восстановлены в 1960 году). Основой развития двусторонних связей являются Декларация о принципах взаимоотношений между Российской Федерацией и Республикой Куба, Меморандум о принципах стратегического сотрудничества и Совместное заявление президента Российской Федерации Владимира Путина и председателя Государственного Совета и Совета министров Республики Куба Мигеля Диас-Канеля Бермудеса об общих подходах в международных дела, подписанные в 1996, 2009 и в 2018 годах соответственно.

Куба – давний друг и надежный партнер России в латиноамериканском регионе.

Регулярно поддерживается политический диалог на высшем и высоком уровнях.

В июле 2012 года Рауль Кастро посетил Москву с рабочим визитом. 9 мая 2015 года он принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 70-летию Победы. Состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Рауля Кастро.

3-4 октября 2019 года Кубу с визитом посетил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Состоялись переговоры с председателем Государственного совета и Совета министров Республики Куба Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Дмитрий Медведев также дал старт бурению первой горизонтальной скважины на кубинском нефтяном месторождении "Бока де Харуко", на котором совместно работают российская "Зарубежнефть" и кубинская Cupet.

Поддерживаются контакты по линии внешнеполитических ведомств.

В мае 2019 года Россию с официальным визитом посетил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

В июле 2019 года министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров посетил Кубу в рамках поездки в латиноамериканский регион.

Глава российского внешнеполитического ведомства был принят председателем Государственного Совета и Совета министров Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, встретился с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Кубы Раулем Кастро, провел переговоры с министром иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесом. В ходе визита Сергей Лавров также принял участие в церемонии открытия отреставрированной российскими специалистами статуи "Республика" в Национальном Капитолии.

Регулярно проходят встречи глав внешнеполитических ведомств "на полях" сессий Генеральной Ассамблеи ООН, других международных мероприятий. Последняя встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран прошла 27 сентября 2019 "на полях" 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Регулярно проводятся российско-кубинские политические консультации на уровне заместителей министров иностранных дел двух стран по международной, региональной и двусторонней тематике. Поддерживаются межведомственные контакты.

В июне 2019 года на полях Петербургского международного экономического форума состоялась встреча спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко с зампредседателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом.

15-16 октября 2019 года Кубу посетил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. По итогам российско-кубинских консультаций по безопасности был подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между аппаратом Совета безопасности РФ и МВД Кубы.

В ходе визита Николай Патрушев был принят первым секретарем ЦК Компартии Кубы Раулем Кастро и президентом республики Мигелем Диас-Канелем Бермудесом.

Развиваются торгово-экономические отношения. По данным ФТС РФ, внешнеторговый оборот России и Кубы по итогам 2018 года составил 387,9 миллиона долларов , в том числе российский экспорт – 372,7 миллиона долларов и импорт – 15,2 миллиона долларов.

По итогам января-июля 2019 года взаимный товарооборот составил 157 миллионов долларов , увеличившись на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Несмотря на введенные ограничения в отношении кубинской экономики со стороны США, объем взаимной торговли продолжает расти, до конца года страны планируют приблизить его к 500 миллионам долларов

Российский экспорт представлен машинами, оборудованием и транспортными средствами; продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем; металлами и изделиями из них; древесиной и целлюлозно-бумажными изделиями; продукцией химической промышленности; минеральными продуктами.

В структуре импорта России из Кубы – драгоценные металлы и камни; продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье; продукция химической промышленности.

Российская сторона заинтересована в увеличении экспорта сельскохозяйственной продукции. В 2018 году сельскохозяйственный товарооборот более чем удвоился по сравнению с 2017 годом – с 31,7 до 68,2 миллиона долларов.

Россия планирует начать экспорт мясной и молочной продукции на Кубу. В настоящее время 16 российских предприятий по производству животноводческой продукции аттестованы для поставок на Кубу. После согласования необходимых ветеринарных сертификатов станут возможны поставки российской говядины, мяса птицы, готовой мясной продукции, молока и молочной продукции на кубинский рынок.

Компании двух стран также ведут переговоры о начале поставок российской пшеницы на Кубу.

Увеличению товарооборота и диверсификации двустороннего взаимодействия призвана способствовать межправительственная российско-кубинская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству (МПК). Ее очередное заседание прошло 20 октября 2019 года в Москве.

Российские компании участвуют в реализации крупномасштабных долгосрочных проектов – в энергетике, металлургии, в сфере транспортной инфраструктуры, по поставкам автомобильной и железнодорожной техники, в области сельского хозяйства и легкой промышленности.

С участием российских компаний осуществляется техническое перевооружение кубинских заводов по производству металлургической, никелевой продукции, азотных удобрений. Налажен совместный выпуск инновационных, не имеющих аналогов в мире, лекарственных препаратов.

Позитивный опыт взаимодействия накоплен в сфере энергетики. Поставки российской нефти и нефтепродуктов вносят весомый вклад в ресурсное обеспечение экономики Кубы и гарантируют ее энергетическую безопасность. На кубинской территории успешно работают российские энергетические компании. "Роснефть" проводит геологоразведку на кубинском шельфе, модернизирует перерабатывающие заводы страны, "Зарубежнефть" осваивает крупное нефтяное шельфовое месторождение

В 2015 году ООО "Интер РАО – Экспорт" и кубинская компания Energoimport (входит в состав государственной энергкомпании Union Electrica) заключили контракт на строительство одного блока на ТЭС "Максимо Гомес" (город Мариэль) и трех – на ТЭС "Восточная Гавана" (город Санта Крус дель Норте).

Контракт вступил в силу в мае 2016 года и на 90% финансируется из средств российского экспортного межгосударственного кредита.

В октябре 2019 года "Интер РАО – Экспорт" и Energoimport согласовали дорожную карту проекта капитального ремонта десяти энергоблоков по 100 мегаватт на трех кубинских ТЭС. Планируется, что контракт будет подписан в марте 2020 года

В октябре 2019 года ОАО "РЖД Интернешнл " и "Железные дорогами Кубы" подписали контракт на восстановление и модернизацию железнодорожной инфраструктуры Кубы. Реализация контракта рассчитана на 10 лет при стоимости 1,9 миллиарда евро.

Структура "Росатома" – АО "Русатом Хэлскеа" – подписала с кубинской торговой компанией Inversiones Gamma S.A. соглашение о реализации проекта по созданию в республике многоцелевого центра облучения. Там планируется проводить радиационную обработку сельскохозяйственной продукции, что позволит увеличить сроки ее хранения и снизить затраты электроэнергии на рефрижераторных установках, а также позволит отказаться от химической обработки фруктов и овощей.

Власти РФ ежегодно выделяют кубинским студентам бюджетные места для обучения в российских вузах. На 2019/2020 учебный год Кубе выделено 100 бюджетных мест

В совместных планах – открытие филиала Русского музея на Кубе, который станет первым многофункциональным центром изучения русского языка, искусства и культуры в латиноамериканском регионе.

По данным министерства туризма Кубы, в 2018 году страну посетили 137 тысяч россиян. По прогнозам, в 2019 году число отдыхающих из России составит около 150 тысяч человек