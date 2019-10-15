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РИА Новости

Совбез России и МВД Кубы подписали меморандум о сотрудничестве

20:49 15.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев перед началом совещания президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ. 22 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ГАВАНА, 15 окт - РИА Новости. Аппарат Совета безопасности РФ и МВД Кубы заключили меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве.
Документ подписан во вторник секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и министром внутренних дел Кубы Хулио Сесаром Гандарильей Бермехо. Церемония подписания меморандума состоялась в ходе российско-кубинских консультаций по безопасности в Гаване.
Как отметил Патрушев, данный документ "позволит создать хорошую основу для продолжения диалога" двух стран в сфере безопасности.
Меморандум призван способствовать углублению взаимопонимания и доверия между странами по вопросам безопасности. Он предусматривает регулярный обмен мнениями российских и кубинских министерств и ведомств по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, рассмотрение возможных угроз и содействие контактам между заинтересованными ведомствами двух стран в этих сферах.
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Согласно документу, стороны договорись проводить консультации по вопросам стратегических приоритетов России и Кубы, сотрудничества в борьбе с международным терроризмом, транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, контрабандой оружия, отмыванием денег и экономическими преступлениями.
Меморандум подразумевает также углубление сотрудничества Москвы и Гаваны в области обеспечения энергетической безопасности.
Патрушев прибыл на Кубу 15 октября с двухдневным визитом для проведения консультаций по безопасности. Его сопровождают заместители секретаря Совбеза Александр Венедиктов и Олег Храмов, статс-секретарь - замминистра внутренних дел Игорь Зубов, главком Сухопутных войск Олег Салюков, статс-секретарь - замдиректора Росгвардии Олег Плохой и представители других ведомств.
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