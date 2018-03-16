РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Туризм
Туризм

Россия и Куба обсудили направления сотрудничества в сфере туризма

18:3216.03.2018
080
© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВид города Гаваны. Архивное фотоВид города Гаваны. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов провел рабочую встречу с первым заместителем министра туризма Республики Куба Алексисом Морехоном, послом Республики Куба в РФ Херардо Порталем, на которой обсуждались основные направления развития сотрудничества в сфере туризма, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

Побережье Черного моря в городе Гагра в Абхазии. Архивное фото
© Sputnik / Илона Хварцкия
Перейти в фотобанк
Россия и Абхазия обсудили сотрудничество в сфере туризма

Согласно информации Ростуризма, стороны обсудили направления развития сотрудничества между двумя странами в сфере туризма, а также ключевые вопросы, связанные с повышением качества и доступности услуг для туристов. "Отдельное внимание в беседе было уделено вопросам возможной организации дополнительных чартерных перевозок, а также расширению предложений отдыха и путешествий с ориентацией на ключевые туристские аудитории – семьи с детьми, молодежь и других", — говорится в сообщении.

Первый заместитель министра туризма Республики Куба Алексис Морехон отметил длительные дружеские отношение и активное сотрудничество в разных областях экономики. Также он выразил желание со стороны правительства Кубы наращивать туристический обмен между двумя странами.

Ведомство информирует, что туристический поток между Россией и Кубой в последнее время растет, причем в обоих направлениях. По данным Росстата, в 2017 году российские граждане совершили 75 тысяч поездок на Кубу, что на 67% превышает позапрошлогодний показатель. Число турпоездок граждан Кубы в Россию за тот же период составило 29 тысяч – на 12% больше по сравнению с 2016 годом. Олег Сафонов также пригласил граждан Кубы посетить матчи Чемпионата мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года.

Пассажир предъявляет паспорт гражданина США на стойке регистрации в аэропорту города Сочи. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в фотобанк
Ростуризм рассказал о резком росте числа туристов из США в России‍

Глава Ростуризма подчеркнул, что популярность Кубы среди россиян – любителей заграничных путешествий растет. "Причиной тому дружественные отношения и тесное сотрудничество между нашими странами, имеющее длительную историю, а также доступные цены и растущее качество отдыха на кубинских курортах. Кроме того, Республика Куба является одной из самых безопасных для туристов стран Латинской Америки. Вместе с кубинскими коллегами мы продолжим работать над созданием максимально благоприятных условий для россиян, выбирающих Кубу в качестве места проведения отпуска", – сказал он.

Стороны договорились продолжить диалог по вопросам развития туризма в рамках заседания Межправительственной рабочей группы, а также рассмотреть возможность создания турпродукта, который включал бы посещение нескольких стран.

Комментировать
Туризм
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена