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РИА Новости

На Кубе рассказали об укреплении отношений с Россией в оборонной сфере

Вчера, 11:16
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КУБИНКА (Московская область), 26 июн - РИА Новости. Отношения России и Кубы в оборонной сфере находятся на хорошем уровне и продолжают укрепляться, сообщил журналистам в среду заместитель главнокомандующего ВС и ПВО Вооруженных сил Кубы генерал-майор Антонио Курбелас Сардиньяс на форуме "Армия-2019".
"В настоящее время Куба и Россия находятся в очень хороших отношениях, укрепляется сотрудничество в экономической сфере и сфере обороны", - сказал он.
Представитель Вооруженных сил Кубы также поблагодарил Минобороны РФ за приглашение принять участие в Международном военно-техническом форуме "Армия 2019".
"На форуме мы с гордостью можем наблюдать развитие и совершенствование вооружения и военной техники и применение новых технологий, которые имеют огромное значение для наших Вооруженных сил. Данные технологии также способны гарантировать обеспечение мира и безопасности наших народов", - отметил генерал.
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Основная выставочная экспозиция форума сформирована в Конгрессно-выставочном центре "Патриот" в Кубинке на площади в 257,6 тысячи квадратных метров. В форуме участвуют около 1300 предприятий, которые представляют более 27 тысяч экспонатов. В том числе демонстрируется 361 единица военной и специальной техники Минобороны России.
В динамическом показе от Минобороны России задействовано 304 единиц, а также 27 образцов вооружения и техники от 16 предприятий промышленности.
120 государств подтвердили участие в форуме своих делегаций. Сформировано 10 национальных экспозиций (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Пакистан, Турция, а также впервые - Таиланд и ЮАР).
Научно-деловая программа форума предусматривает проведение более 170 мероприятий по наиболее актуальным проблемам обеспечения обороны государства, развития международного военного, военно-технического и военно-экономического сотрудничества.
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