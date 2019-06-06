Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-06T16:06Z
https://ria.ru/20190606/1555332192.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/154810/57/1548105785_0:439:2730:1975_1036x0_80_0_0_789bd8f204edfec07305e28c8a49c38c.jpg
РИА Новости

Матвиенко анонсировала визит Медведева на Кубу

Вчера, 16:06
359
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаВид на здание Большого театра Гаваны, Куба
Вид на здание Большого театра Гаваны, Куба
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Вид на здание Большого театра Гаваны, Куба. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о готовящемся визите премьер-министра РФ Дмитрия Медведева на Кубу, сама сенатор планирует посетить Гавану в ноябре.
"У нас этот год насыщенный взаимными поездками, обменами. Планируется визит премьер-министра России на Кубу", - сказала спикер в четверг на встрече с зампредседателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом.
"Я приняла приглашение от своего коллеги и тоже планирую в ноябре приехать с визитом, в том числе принять участие в большом событии - праздновании 500-летия Гаваны", - сказала Матвиенко.
Сенатор отметила, что ждет встречи со своими кубинскими коллегами. Матвиенко также сообщила, что Россией были выделены средства на реставрацию купола гаванского Капитолия (здание парламента Кубы, сейчас используется как конгресс-центр - ред.), чтобы в здание могли въехать кубинские парламентарии.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и глава Госсовета Кубы Рауль Кастро
3 июня, 18:48
Медведев отметил вклад Рауля Кастро в укрепление отношений России и Кубы
"Реставрационные работы должны быть завершены к концу июля, включая золочение купола", - добавила она.
Спикер пояснила, что с просьбой к делегации Совфеда оказать содействие в реставрации здания обратилось Национальное собрание Кубы, и сенаторы занимались согласованием этих вопросов в России.
"Выделены деньги в полном объеме", - сказала политик.
Она также подчеркнула, что у делегации Острова свободы насыщенная повестка пребывания в Петербурге, связанная, в том числе, с участием в ПМЭФ.
Заместитель председателя правительства РФ, курирующий Оборонно-промышленный комплекс, Юрий Борисов на совещании в рамках серии консультаций с руководством Минобороны РФ и оборонно-промышленного комплекса. 13 мая 2019
4 июня, 19:57
Борисов назвал Кубу опорным союзником России
901004
Обсудить 6
Дмитрий МедведевВалентина МатвиенкоКубаРоссияВ мире
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Россия обеспокоена военным сотрудничеством Японии с США
РИА
Новости
Агитационный плакат c портретом Ханса-Кристиана Штрахе в Вене, Австрия
Скандал с вице-канцлером не повлияет на отношения с Россией, заявил политик
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал вопрос о новом британском премьере
Директор Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на ПМЭФ-20019
Глава AmCham не ожидает серьезных санкций США по "Северному потоку — 2"
Лента
новостей
Венгрия заявила о необходимости пересмотра антироссийских санкций
Логотип Газпрома на заводе по производству труб для газопровода
Энергобезопасность Европы невозможна без России, заявил советник Ципраса
Президент РФ Владимир Путин и президент Болгарии Румен Радев во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Президент Болгарии рассказал об условиях увеличения поставок газа из России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин посоветовал детям почитать Библию, Коран и Тору
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал Иран и США вернуться к нормальному диалогу
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин рассказал об отношении к Гуаидо
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал условие отмены Россией санкций против Евросоюза
Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России
Эксперт рассказал, как можно защитить русскоязычных граждан на Украине
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин прокомментировал данные об усилении пророссийских сил в ЕП
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями и главными редакторами ведущих мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал перевернуть страницу в отношениях с Британией
Президент России Владимир Путин
Путин назвал условие отказа России от продления СНВ-3
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:35Канадские СМИ узнали, когда начнутся слушания по делу финдиректора Huawei
01:27Осипова готова отказаться от американского гражданства и вернуться в Россию
01:26Суд в США назвал условие освобождения россиянки Осиповой
01:23Cуд в США не принял заявления Осиповой о насилии со стороны бывшего мужа
01:19Пушков заявил об окончании "изоляции" России
01:17Бывший муж Осиповой требовал в суде приговорить ее к максимальному сроку
01:03В Малави при разгоне оппозиции пострадала посол США, сообщают СМИ
00:59В Exolaunch сообщили о неготовности пяти спутников к запуску с Восточного
00:56И.о. главы МИД Испании прокомментировал ситуацию вокруг своих слов о России
00:54В Канзасе россиянку Осипову осудили на 7 лет тюрьмы за вывоз детей из США
00:38Зеленский поручил вывезти из Грузии на президентском самолете десять детей
00:35В Минобороны рассказали о разведактивности вдоль границ России за неделю
00:32Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
00:30PwC: около 80% россиян совершают онлайн-покупки с мобильных устройств
00:29Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
00:24"ВЭБ-Лизинг" объявит о договоре с "Совкомфлотом" по лизингу танкеров на СПГ
00:20В Берлине открылся фестиваль "Мир русского театра"
00:16Еврокомиссия назвала страны с самыми чистыми водоемами
00:14Матвиенко призвала воспитывать молодежь в духе семейных ценностей
00:08Главред "Эха Москвы" извинился перед Симоньян за инцидент с Любовью Соболь
Лента новостейМолния