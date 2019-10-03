"Росатом" создаст на Кубе центр облучения

ГАВАНА, 3 окт - РИА Новости. Структура "Росатома" - АО "Русатом Хэлскеа" - подписала с кубинской торговой компанией Inversiones Gamma S.A. соглашение о реализации проекта по созданию в республике многоцелевого центра облучения, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Там планируется проводить радиационную обработку сельскохозяйственной продукции, что позволит увеличить сроки ее хранения и снизить затраты электроэнергии на рефрижераторных установках, а также позволит отказаться от химической обработки фруктов и овощей. Центр планируется использовать и для стерилизации излучением изделий медицинского назначения. Многоцелевой центр облучения по технологии "Росатома" планируется построить в особой экономической зоне Мариэль.

Кроме того, было подписано соглашение между правительствами РФ и Кубы о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Оно предполагает реализацию совместных проектов, обмен научными работниками и специалистами, организацию и проведение симпозиумов, конференций, выставок, создание научной и инновационной инфраструктуры.

Федеральная таможенная служба России и Генеральная таможня Куба в свою очередь подписали протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом. Документ призван наладить обмен сведениями о лицах, подозреваемых в незаконном перемещении товаров, в том числе наркотиков, а также создать каналы оперативного обмена конфиденциальной правоохранительной информацией.