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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" создаст на Кубе центр облучения

20:48 03.10.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд компании "Росатом" на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Стенд компании Росатом на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
ГАВАНА, 3 окт - РИА Новости. Структура "Росатома" - АО "Русатом Хэлскеа" - подписала с кубинской торговой компанией Inversiones Gamma S.A. соглашение о реализации проекта по созданию в республике многоцелевого центра облучения, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Там планируется проводить радиационную обработку сельскохозяйственной продукции, что позволит увеличить сроки ее хранения и снизить затраты электроэнергии на рефрижераторных установках, а также позволит отказаться от химической обработки фруктов и овощей. Центр планируется использовать и для стерилизации излучением изделий медицинского назначения. Многоцелевой центр облучения по технологии "Росатома" планируется построить в особой экономической зоне Мариэль.
Кроме того, было подписано соглашение между правительствами РФ и Кубы о научно-техническом и инновационном сотрудничестве. Оно предполагает реализацию совместных проектов, обмен научными работниками и специалистами, организацию и проведение симпозиумов, конференций, выставок, создание научной и инновационной инфраструктуры.
Федеральная таможенная служба России и Генеральная таможня Куба в свою очередь подписали протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом. Документ призван наладить обмен сведениями о лицах, подозреваемых в незаконном перемещении товаров, в том числе наркотиков, а также создать каналы оперативного обмена конфиденциальной правоохранительной информацией.
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Также таможенные ведомства подписали меморандум о сотрудничестве в области обучения и подготовки кадров. Планируется, что организация обучения и подготовка кубинских кадров на базе Российской таможенной академии позволит сблизить образовательные программы и вести обмен передовыми практиками и опытом обучения.
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