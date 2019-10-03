Инвестиции в капремонт энергоблоков на Кубе составят 600-700 миллионов евро

МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Проект капитального ремонта энергоблоков на трех ТЭС на Кубе потребует около 600-700 миллионов евро инвестиций, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.

"В целях реализации данного проекта планируется привлечение заемного финансирования. Предварительно инвестиции в проект оцениваются в 600-700 миллионов евро", - сказал собеседник.