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РИА Новости

Инвестиции в капремонт энергоблоков на Кубе составят 600-700 миллионов евро

00:46 03.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкМашинный зал тепловой станции
Машинный зал тепловой станции
© РИА Новости / Сергей Кузнецов
Перейти в фотобанк
Машинный зал тепловой станции. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Проект капитального ремонта энергоблоков на трех ТЭС на Кубе потребует около 600-700 миллионов евро инвестиций, сообщил журналистам первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько.
"В целях реализации данного проекта планируется привлечение заемного финансирования. Предварительно инвестиции в проект оцениваются в 600-700 миллионов евро", - сказал собеседник.
Он напомнил, что "Интер РАО – Экспорт" и кубинская государственная электроэнергетическая компания Energoimport согласовали дорожную карту проекта капитального ремонта десяти энергоблоков по 100 мегаватт на трех кубинских ТЭС. Планируется, что контракт будет подписан в марте 2020 года.
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Сергей ПриходькоКубаРоссияЭкономика
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