Патрушев встретился на Кубе с Раулем Кастро и новым президентом

ГАВАНА, 16 окт - РИА Новости. Первый секретарь ЦК Компартии Кубы Рауль Кастро и президент республики Мигель Диас-Канель приняли в Гаване секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, сообщил журналистам пресс-секретарь аппарата Совбеза РФ Евгений Аношин.

"В ходе встречи состоялся обмен мнениями по широкому кругу вопросов российско-кубинского сотрудничества, в том числе в сфере безопасности, а также по международной повестке дня. Стороны отметили, что позиции России и Кубы по основным региональным и международным проблемам близки или совпадают", - сказал Аношин.

По его словам, на встрече также было подчеркнуто, что российский и кубинский народы связывают общая история и взаимное стремление способствовать обеспечению национальной и региональной безопасности.

Патрушев на встрече поздравил Диас-Канеля с избранием 10 октября на пост президента Кубы.