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РИА Новости

Российские компании поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива

00:44 03.10.2019
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© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкТепловоз с грузовыми вагонами
Тепловоз с грузовыми вагонами
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Тепловоз с грузовыми вагонами. Архивное фото
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Российские компании в рамках обновления парка железнодорожной техники поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива, сообщил журналистам первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Приходько.
"В рамках участия в модернизации парка железнодорожной техники на Кубу поставлен 841 грузовой вагон и 53 локомотива", - сообщил Приходько.
В частности, вагоны были поставлены компанией "РМ Рейл", локомотивы - "Торговым домом "Синара-транспортные машины".
"С кубинскими партнерами заключена целая серия новых контрактов, по которым в ближайшие годы будут реализованы поставки крупных партий вагонов, локомотивов и дизель-поездов", - добавил первый заместитель руководителя администрации президента РФ.
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Первый замглавы РЖД Александр Мишарин ранее сообщал журналистам, что объем работ РЖД на Кубе по модернизации железнодорожной инфраструктуры и поставке техники оценивается в 1,8 миллиарда евро. Позднее российский вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия и Куба заключили межправительственное соглашение по проекту модернизации железнодорожной сети острова на сумму в почти 1 миллиард долларов. В начале года он сообщал, что проект оценивается в 2 миллиарда евро. Посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь в интервью РИА Новости в июне текущего года сообщал, что модернизация железнодорожной сети Кубы начнется в ближайшее время, как только будет подписан контракт.
Кубу 3-4 октября 2019 года посетит председатель правительства Дмитрий Медведев. По информации правительства РФ, планируются переговоры с председателем госсовета и совета министров Мигелем Диас-Канелем Бермудесом, подписание ряда двусторонних межправительственных и межведомственных соглашений, а также коммерческих контрактов.
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