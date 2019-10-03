Российские компании поставили на Кубу 841 грузовой вагон и 53 локомотива

Первый замглавы РЖД Александр Мишарин ранее сообщал журналистам, что объем работ РЖД на Кубе по модернизации железнодорожной инфраструктуры и поставке техники оценивается в 1,8 миллиарда евро. Позднее российский вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Россия и Куба заключили межправительственное соглашение по проекту модернизации железнодорожной сети острова на сумму в почти 1 миллиард долларов. В начале года он сообщал, что проект оценивается в 2 миллиарда евро. Посол Кубы в Москве Херардо Пеньяльвер Порталь в интервью РИА Новости в июне текущего года сообщал, что модернизация железнодорожной сети Кубы начнется в ближайшее время, как только будет подписан контракт.