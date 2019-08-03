Шойгу открыл АрМИ-2019

КУБИНКА (Московская область), 3 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу открыл в субботу Пятые Армейские международные игры-2019.

"Уверен, вы сможете проявить силу духа и твердость характера, достойно выдержать все испытания и добиться успеха. Объявляю 5-е Армейские международные игры открытыми!" - сказал министр, обращаясь к участникам соревнований из 39 стран.

Шойгу отметил, что практика проведения наших соревнований показала правильность принятого пять лет назад решения об организации конкурсов воинского мастерства в рамках единых игр.

"Они уже стали заметным мировым событием, с каждым годом набирают популярность и приобретают все больше горячих поклонников. В течение двух недель на территории десяти государств в захватывающих поединках сойдутся лучшие военные специалисты из 39 стран", - сказал министр.