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РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, сколько российских туристов поедет на Кубу

10:46
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© AFP 2019 / Yamil LageДевушка фотографируется с ретро-автомобилем в Гаване
Девушка фотографируется с ретро-автомобилем в Гаване
© AFP 2019 / Yamil Lage
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россияне стали чаще посещать Кубу, сообщает АТОР.
За первые четыре месяца 2019 года Остров Свободы посетили почти 60,5 тысяч россиян, что на 19% превысило показатель за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные министерства туризма Кубы.
По прогнозам, в 2019 году страну посетит около 150 тысяч туристов из РФ. Это позволит нашей стране остаться в десятке самых крупных въездных рынков Кубы. В прошлом году Россия продемонстрировала самую высокую динамику прибытий – турпоток вырос на 30%, составив 137 тысяч отдыхающих.
По данным министерства туризма Кубы, за январь-апрель текущего года турпоток в страну вырос на 7,2%. Остров принял два миллиона зарубежных гостей.
В 2019 году Куба рассчитывает принять рекордные пять миллионов иностранных гостей и получить от туризма доход в три миллиарда долларов. Сегодня туристический сектор создает полмиллиона рабочих мест, обеспечивая 10% ВВП страны.
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