Эксперты выяснили, сколько российских туристов поедет на Кубу

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Россияне стали чаще посещать Кубу, Россияне стали чаще посещать Кубу, сообщает АТОР.

За первые четыре месяца 2019 года Остров Свободы посетили почти 60,5 тысяч россиян, что на 19% превысило показатель за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные министерства туризма Кубы.

По прогнозам, в 2019 году страну посетит около 150 тысяч туристов из РФ. Это позволит нашей стране остаться в десятке самых крупных въездных рынков Кубы. В прошлом году Россия продемонстрировала самую высокую динамику прибытий – турпоток вырос на 30%, составив 137 тысяч отдыхающих.

По данным министерства туризма Кубы, за январь-апрель текущего года турпоток в страну вырос на 7,2%. Остров принял два миллиона зарубежных гостей.