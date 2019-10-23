Террористический акт на Дубровке ("Норд-Ост") в октябре 2002 года

Теракт на Дубровке – террористическая акция в Москве, длившаяся с 23 по 26 октября 2002 года, в ходе которой группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым захватила и удерживала заложников из числа зрителей мюзикла "Норд-Ост" в Театральном центре (ТЦ) на Дубровке, находившемся в здании Дома культуры ОАО "Московский подшипник" ("1 ГПЗ"). В результате штурма здания бойцами спецназа были ликвидированы все террористы и освобождено большинство заложников. В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по утверждению общественной организации "Норд-Ост", 174 человека).

Здание Театрального центра на Дубровке, построенное в 1974 году на улице Мельникова, первоначально называлось Дворцом культуры Первого Государственного подшипникового завода. В 2001 году для нужд создателей мюзикла "Норд-Ост" по роману Вениамина Каверина "Два капитана" оно было переоборудовано и переименовано

В зрительном зале террористы открыли стрельбу в воздух и, сообщив, что в здании находится взрывчатка, начали устанавливать бомбы. Они уложили их вдоль стен зрительного зала на расстоянии пяти метров друг от друга, а в центре него и на балконе разместили металлические баллоны, рядом с которыми постоянно дежурили женщины-смертницы. Внутри каждого баллона был 152-миллиметровый артиллерийский осколочно-фугасный снаряд. Внутренняя полость между снарядом и стенкой баллона была заполнена поражающими элементами. По периметру зала расположились женщины-террористки, на талии которых были пояса "шахидов". Смертницы сидели в шахматном порядке у противоположных стен зала. Они закрывали зал по секторам в 30 градусов. Запланированные взрывы должны были идти навстречу друг другу, уничтожая все живое. Для этого был сделан центральный пульт управления.

Террористы некоторым заложникам разрешили позвонить родным, сообщить о захвате и о том, что за каждого убитого или раненого боевика террористы будут расстреливать по 10 человек. После этого у всех отобрали мобильные телефоны. Террористы практически не давали заложникам еды и воды, многих не выпускали в туалет.

Сразу после захвата части актеров и служащим театрального центра, находившимся в служебных помещениях, удалось бежать из здания. Поздно ночью террористы отпустили 15 малолетних детей и нескольких иностранцев.

Московские медицинские учреждения перешли на усиленный режим работы, в больницах на случай возникновения внештатной ситуации были созданы резервные места, на работу вызвали всех ведущих специалистов.

Начались переговоры представителей силовых структур с террористами. Главарь боевиков, захвативших Театральный центр, Мовсар Бараев требовал встречи с властями. На переговоры к нему ходили известные люди, но он никого не хотел слушать. Первая попытка установить контакт с террористами была предпринята 24 октября : в 00.15 в здание центра прошел депутат Госдумы от Чечни Асламбек Аслаханов. После этого до раннего утра 26 октября к Бараеву приходили российские политики (Иосиф Кобзон, Григорий Явлинский, Ирина Хакамада), врачи (Красного Креста, Леонид Рошаль, иорданский доктор Анвар Эль-Саид), журналисты (Анна Политковская, Сергей Говорухин, Марк Франкетти (Великобритания), съемочная группа канала НТВ), глава Торгово-промышленной палаты Евгений Примаков, экс-президент Ингушетии Руслан Аушев, певица Алла Пугачева. Главной целью переговорщиков было тянуть время, чтобы боевики не убивали заложников. В ходе проведения этих переговоров террористы отпустили более двух десятков человек.

Пройти в театральный центр, чтобы помочь заложникам, пытались и простые граждане, но они были убиты террористами. Первой жертвой боевиков стала москвичка Ольга Романова, уроженка Дубровки, которая в ночь на 24 октября смогла войти в здание. Позже военный юрист Константин Васильев в форме и с удостоверением прошел через оцепление, вошел во внутренний двор здания и предложил себя в качестве заложника в обмен на детей, но был застрелен. Еще одной жертвой боевиков стал автокрановщик Геннадий Влах, ошибочно полагавший, что в зале среди заложников находится его сын, и ухитрившийся проникнуть в здание поздно вечером 25 октября.

С каждым днем боевики вели себя все более агрессивно. Они заявили, что утром 26 октября начнут убивать заложников.

С первых минут работы Оперативным штабом разрабатывался план штурма здания Театрального центра. Его готовили очень тщательно , взрыв в нем мог привести к страшным последствиям, так как его основной зал был большим и не имел дополнительных опор. Перед штурмом спецподразделения отрабатывали свои действия в аналогичном здании. Чтобы избежать несанкционированного взрыва и массовых жертв, было принято решение применить нервно-паралитический газ.

В ночь на 26 октября одна из групп спецназа проникла на первый этаж здания, где располагались технические помещения. Опасаясь снайперов, террористы туда не спускались. Из подсобных помещений были проделаны небольшие отверстия в стенах и перегородках. С их помощью удалось получить доступ к вентиляции, а также установить видеоаппаратуру. К Театральному центру были стянуты дополнительные силы спецназа, милиции, внутренних войск и бронетехника.

Штурм был запланирован и расписан до мелочей, были определены места проникновения и т. д., но начать его спецназу пришлось раньше срока. Ночью 26 октября у одного из заложников в зале не выдержали нервы, и он по спинкам кресел кинулся с бутылкой воды к женщине-смертнице, сидевшей рядом с основной бомбой. Боевики открыли по нему огонь, но промахнулись. Позже заложника расстреляли. В ходе стрельбы были ранены еще двое заложников, один из них впоследствии скончался.

Перед этим специалисты пустили по вентиляционной системе усыпляющий газ . Примерно в 5.45, когда газ уже начал действовать, все группы пошли на штурм здания с нескольких сторон. На некоторых участках террористы все же оказали сильное сопротивление. Бой еще не кончился, а спецназовцы начали эвакуировать людей. Они выбили везде стекла, чтобы в помещения попал свежий воздух. Большинство заложников находилось под воздействием газа.

В 6.30 официальный представитель ФСБ объявил, что Театральный центр находится под контролем спецслужб, Мовсар Бараев и большая часть террористов уничтожены.

Около 8 часов утра заместитель главы МВД Владимир Васильев сообщил , что освобождено более 750 заложников, погибли 67 человек. В больницы с разными степенями отравления попали шесть с половиной сотен заложников, часть из них врачам не удалось спасти. В результате число жертв теракта составило 130 человек (10 детей), из них пятеро были расстреляны террористами . Среди погибших детей – двое артистов из детской труппы театра.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин сообщил , что люди погибли "не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за газа". Они погибли из-за неумения действовать в той обстановке, так как было достаточно доз антидота, который нужно было ввести людям. В тех сложных условиях кому-то сделали два-три раза укол, а кому-то ни одного раза.

По официальным данным, в ходе операции по освобождению заложников были убиты 40 террористов . Из Театрального центра взрывотехники изъяли в общей сложности 30 взрывных устройств, 16 гранат Ф-1 и 89 самодельных ручных гранат. Общий тротиловый эквивалент взрывчатки составлял порядка 110-120 килограммов. Зданию был причинен ущерб более чем на 60 миллионов рублей.

Спустя год после трагедии на площади у Театрального центра был открыт памятник , а на самом здании – мемориальная доска с поименным списком погибших.

В связи с захватом заложников 23 октября 2002 года было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 205 и части 3 статьи 206 Уголовного кодекса РФ ( покушение на терроризм и захват заложников ).

Расследование показало, что за терактом в Театральном центре на Дубровке в Москве стоит не локальная преступная группировка, а хорошо скоординированная международная террористическая сеть . Подтверждением этому являются документально зафиксированные контакты террористов, находившихся в Театральном центре, с их главарями и сообщниками за рубежом. Кроме того, члены бандгруппы Бараева проходили обучение в тех же учебных центрах по подготовке боевиков, что и другие международные террористы.

Следствие установило, что теракт организовали Шамиль Басаев и его окружение. Басаев, являясь руководителем незаконного вооруженного формирования, действующего на территории Чеченской республики, в 2001-2002 годах спланировал и организовал в Москве ряд терактов для оказания давления на органы власти России с целью принятия решения о выводе федеральных войск из Чечни. В 2002 году для осуществления актов терроризма в столице Басаев привлек более 50 человека. По его поручению Руслан Эльмурзаев (Абу-Бакар) и Асланбек Хасханов должны были организовать и осуществить в столице взрывы в людных и общественно-значимых местах и захват заложников. На это Басаев выделил 40 тысяч долларов

Изначально в качестве места захвата заложников рассматривались Московский дворец молодежи, Театральный центр на Дубровке, Концертный зал имени Чайковского и Московский государственный театр эстрады, где тогда шел мюзикл "Чикаго". Основной целью было выбрано второе здание, поскольку оно находилось вдалеке от центра города, имело большой зрительный зал и немного прочих помещений. Командиром диверсионно-террористической группы, сформированной для акции, назначили полевого командира Мовсара Бараева. Для исполнения теракта были отобраны 21 мужчина и 19 женщин. Смертниц собирали по всей Чечне. Часть из них была "черными вдовами". Для участников группы в разных районах Москвы арендовали квартиры.

Террористы добирались в столицу небольшими группами и разными путями, но большая часть из них прибыла на автобусах Хасавюрт (Дагестан) – Москва за несколько дней до захвата под видом "челноков". Мовсар Бараев приехал на Казанский вокзал 14 октября на поезде из Минеральных Вод (Ставропольский край). В Москве террористы жили по четыре-пять человек в каждой квартире. Большинству было запрещено выходить на улицу. Боевики были разбиты на группы и знали только своих непосредственных командиров, а собственно главарей увидели лишь в момент захвата объекта.

Оружие, боеприпасы и взрывчатка доставлялись с территории Северного Кавказа в течение полугода, в тайниках на легковых и грузовых автомобилях. Для выполнения теракта боевики приобрели три микроавтобуса.

Впоследствии президент РФ Владимир Путин сообщил, что террористы не планировали освободить всех заложников в Театральном центре. По его словам, в их планах "было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь и прямо на Красной площади расстреливать, выбрасывая тела на улицу, с целью оказать воздействие на руководство, спецслужбы".

В рамках расследования обвинения в организации теракта заочно были предъявлены , в частности, Шамилю Басаеву, одному из лидеров чеченских боевиков Зелимхану Яндарбиеву (спецслужбы зафиксировали телефонные переговоры с ним террористов, захвативших Театральный центр на Дубровке) и эмиссару чеченских сепаратистов Ахмеду Закаеву. Двое первых были уничтожены в 2005-2006 годах, Ахмед Закаев скрывается от российского правосудия за границей.

В июне 2003 года прокуратура Москвы прекратила уголовные дела в отношении захватчиков Театрального центра на Дубровке в связи с их смертью, но расследование по нему было продолжено в целях установления организаторов, пособников и других соучастников преступления и привлечения их к уголовной ответственности.

Мосгорсуд в апреле 2004 года приговорил к наказанию от 15 до 22 лет лишения свободы братьев Алихана и Ахъяда Межиевых, Аслана Мурдалова и Ханпашу Собралиева. Их признали виновными в подрыве автомобиля у "Макдональдса" на юго-западе Москвы, а также в пособничестве терроризму и захвате заложников в Театральном центре на Дубровке. В том же году был приговорен к семи годам тюрьмы сотрудник паспортного стола ОВД "Нижегородский" Игорь Алямкин, оформивший регистрацию в столице чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата Театрального центра. В 2006 году в пособничестве при захвате заложников также были признаны виновными Асланбек Хасханов (приговорен к 22 годам лишения свободы) и Заурбек Талхигов ( приговорен к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима).

В июне 2007 года следствие по уголовному делу по факту захвата заложников в Театральном центре на Дубровке было приостановлено в связи с неустановлением местонахождения лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, розыск которых был поручен управлению уголовного розыска ГУВД Москвы.