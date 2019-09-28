Биография Марка Захарова

Советский и российский режиссер театра и кино, актер, сценарист, народный артист СССР Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве.
В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа (ныне – Российский университет театрального искусства - ГИТИС). Учился на курсе режиссера Иосифа Раевского. После окончания вуза был направлен в Пермь, где стал актером Пермского областного драматического театра.
В 1956 году в театральном коллективе Пермского университета начал заниматься режиссурой, поставив спектакль "Аристократы" по мотивам произведения Николая Погодина.
В 1959 году вернулся в Москву и устроился работать в Московский драматический театр имени Николая Гоголя.
С 1960 по 1964 год работал в Московском театре миниатюр.
Позже Захаров перешел в студенческий театр МГУ. Поставленные здесь спектакли принесли Захарову известность.
В 1965 году режиссер Валентин Плучек пригласил его в Театр сатиры (ныне – Московский академический театр сатиры).
В 1967 году Захаров поставил спектакль "Доходное место" по мотивам произведения Александра Островского. Спектакль имел большой успех у зрителей, но был сыгран около 40 раз и был запрещен.
В 1969 году Марк Захаров поставил в Московском театре им. Вл. Маяковского спектакль "Разгром" по Александру Фадееву.
В 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне – "Ленком").
В начале 1980-х годов режиссура Марка Захарова достигла пика зрелости. Каждый его спектакль становился событием театральной жизни Москвы. Среди самых успешных работ режиссера - спектакли "Тиль", "В списках не значился", "Иванов", "Парень из нашего города", "Жестокие игры", "Юнона и Авось", "Оптимистическая трагедия", "Три девушки в голубом", "Мудрец", "Поминальная молитва", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "Чайка", "Королевские игры", "Варвар и еретик", "Мистификация", "Город миллионеров", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".
Параллельно с театральной деятельностью Захаров заявил о себе и в кино. Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, среди них "Двенадцать стульев" (1976), "Обыкновенное чудо" (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Дом, который построил Свифт" (1982), "Формула любви" (1984), "Убить дракона" (1988).
Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова" (1973), "Звезда пленительного счастья" (1975), "Белое солнце пустыни" (автор писем Сухова, 1969), "Узник замка Иф" (1988) и др.
В 1978-2006 годах Марк Захаров преподавал на режиссерском факультете ГИТИСа, профессор (с 1991 года).
В 1992-2011 годах Марк Захаров являлся президентом благотворительного фонда имени Константина Станиславского.
Захаров – автор книг "Контакты на разных уровнях" (1988), "Суперпрофессия" (2000), "Театр без вранья" (2007), "Ленком – мой дом. Лицедейство без фарисейства. Мое режиссерское резюме" (2016).
Народный артист СССР (1991).
Награжден орденом Дружбы народов (1980), орденами "За заслуги перед Отечеством" I (2008), II (2003), III (1997) и IV степеней (2013). Герой труда Российской Федерации (2018).
Обладатель премии правительства РФ в области культуры за 2011 год, Премии города Москвы в области литературы и искусства (2010).
Удостоен престижных театральных премий "Триумф" (2005), Премии Станиславского (1995, 2010), "Хрустальная Турандот" (1999 — за спектакль "Мистификация"; 2011 — "За долголетнее и доблестное служение театру", 2017 — "За создание театра "Ленком"), "Чайка" (2007), "Золотой орел" (2014 — "За выдающийся вклад в российский кинематограф"), "Золотая маска" (2014) и др.
28 сентября 2019 года на 86-м году жизни Марк Захаров скончался.
Марк Захаров был женат на актрисе Нине Лапшиной (1932-2014). Дочь – Александра Захарова (1962) – актриса театра "Ленком", народная артистка России (2001).