Биография Марка Захарова

Советский и российский режиссер театра и кино, актер, сценарист, народный артист СССР Марк Анатольевич Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве.

В 1955 году окончил актерский факультет ГИТИСа (ныне – Российский университет театрального искусства - ГИТИС). Учился на курсе режиссера Иосифа Раевского. После окончания вуза был направлен в Пермь, где стал актером Пермского областного драматического театра.

В 1956 году в театральном коллективе Пермского университета начал заниматься режиссурой, поставив спектакль "Аристократы" по мотивам произведения Николая Погодина.

В 1959 году вернулся в Москву и устроился работать в Московский драматический театр имени Николая Гоголя.

С 1960 по 1964 год работал в Московском театре миниатюр.

Позже Захаров перешел в студенческий театр МГУ. Поставленные здесь спектакли принесли Захарову известность.

В 1965 году режиссер Валентин Плучек пригласил его в Театр сатиры (ныне – Московский академический театр сатиры).

В 1967 году Захаров поставил спектакль "Доходное место" по мотивам произведения Александра Островского. Спектакль имел большой успех у зрителей, но был сыгран около 40 раз и был запрещен.

В 1969 году Марк Захаров поставил в Московском театре им. Вл. Маяковского спектакль "Разгром" по Александру Фадееву.

В 1973 году стал главным режиссером театра имени Ленинского комсомола (ныне – "Ленком").

В начале 1980-х годов режиссура Марка Захарова достигла пика зрелости. Каждый его спектакль становился событием театральной жизни Москвы. Среди самых успешных работ режиссера - спектакли "Тиль", "В списках не значился", "Иванов", "Парень из нашего города", "Жестокие игры", "Юнона и Авось", "Оптимистическая трагедия", "Три девушки в голубом", "Мудрец", "Поминальная молитва", "Безумный день или Женитьба Фигаро", "Чайка", "Королевские игры", "Варвар и еретик", "Мистификация", "Город миллионеров", "Шут Балакирев", "Ва-банк", "Женитьба", "Вишневый сад".

Параллельно с театральной деятельностью Захаров заявил о себе и в кино. Многие ленты режиссера вошли в золотой фонд отечественного кинематографа, среди них "Двенадцать стульев" (1976), "Обыкновенное чудо" (1978), "Тот самый Мюнхгаузен" (1979), "Дом, который построил Свифт" (1982), "Формула любви" (1984), "Убить дракона" (1988).

Автор и соавтор сценариев к фильмам "Земля Санникова" (1973), "Звезда пленительного счастья" (1975), "Белое солнце пустыни" (автор писем Сухова, 1969), "Узник замка Иф" (1988) и др.

В 1978-2006 годах Марк Захаров преподавал на режиссерском факультете ГИТИСа, профессор (с 1991 года).

Захаров – автор книг "Контакты на разных уровнях" (1988), "Суперпрофессия" (2000), "Театр без вранья" (2007), "Ленком – мой дом. Лицедейство без фарисейства. Мое режиссерское резюме" (2016).

Народный артист СССР (1991).

1996, За постановку спектаклей "Юнона и Авось" и "Диктатура совести" удостоен Государственной премии СССР (1987). Лауреат Государственной премии РФ ( 1992 2002 ).