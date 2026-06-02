В Москве простились с писательницей Зоей Богуславской

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Церемония прощания с вдовой поэта Андрея Вознесенского, писательницей Зоей Богуславской завершилась в Центре Вознесенского в Москве, передает корреспондент РИА Новости.

Богуславская была автором ряда прозаических произведений, а также монографий, театроведческих работ. В декабре 2025 года писательница получила литературную премию "Большая книга" в номинации "Нон-фикшн" за книгу "Халатная жизнь".