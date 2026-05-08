Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Маклакову

21:03 08.05.2026 (обновлено: 21:15 08.05.2026)
Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Алексею Маклакову

Актер Алексей Маклаков. Архивное фото
МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Ленкома Марка Захарова Алексею Маклакову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетные звания: Заслуженный артист Российской Федерации Маклакову Алексею Константиновичу - артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", - говорится в документе.
Также звания заслуженных артистов России удостоились артистка балета театра "Кремлевский балет" Олеся Росланова, артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А.Хворостовского Юрий Кудрявцев и артист Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Линар Ахметвалиев.
