Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Маклакову

МОСКВА, 8 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного артиста России актеру Ленкома Марка Захарова Алексею Маклакову, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
"Присвоить почетные звания: Заслуженный артист Российской Федерации Маклакову Алексею Константиновичу - артисту государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Московский государственный театр "Ленком Марка Захарова", - говорится в документе.
Также звания заслуженных артистов России удостоились артистка балета театра "Кремлевский балет" Олеся Росланова, артист балета Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А.Хворостовского Юрий Кудрявцев и артист Национального молодежного театра Республики Башкортостан имени Мустая Карима Линар Ахметвалиев.