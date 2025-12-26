Жена Серебрякова опровергла слухи о его госпитализации

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский актер Алексей Серебряков совершенно здоров, а слухи о его госпитализации выдуманы, сообщила РИА Новости супруга актера Мария.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что актер был госпитализирован в связи с обострением хронического бронхита из-за продолжительного курения.

"Все вранье, все абсолютно вранье, Алексей рядышком, это все выдумано", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о достоверности информации о госпитализации актера.

Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ Алексей Серебряков родился 3 июля 1964 года в Москве . Впервые он снялся в кино в тринадцать лет в советском телевизионном сериале "Вечный зов", участие в котором стало отправной точкой творческой деятельности Серебрякова.