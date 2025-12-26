https://ria.ru/20251226/zhena-2064917544.html
Жена Серебрякова опровергла слухи о его госпитализации
Российский актер Алексей Серебряков совершенно здоров, а слухи о его госпитализации выдуманы, сообщила РИА Новости супруга актера Мария. РИА Новости, 26.12.2025
МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский актер Алексей Серебряков совершенно здоров, а слухи о его госпитализации выдуманы, сообщила РИА Новости супруга актера Мария.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что актер был госпитализирован в связи с обострением хронического бронхита из-за продолжительного курения.
"Все вранье, все абсолютно вранье, Алексей рядышком, это все выдумано", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о достоверности информации о госпитализации актера.
родился 3 июля 1964 года в Москве
. Впервые он снялся в кино в тринадцать лет в советском телевизионном сериале "Вечный зов", участие в котором стало отправной точкой творческой деятельности Серебрякова.
В 1986 году он окончил курс Олега Табакова
на актерском факультете ГИТИСА
, затем его приняли в театр-студию "Табакерка", с 2009 года служил в театре "Ленком Марка Захарова
".
Он также снимается в кино, среди известных работ "Забавы молодых" (1987), "Фанат" (1989), "Афганский излом"(1991), "Бандитский Петербург" (2000), и другие.