Жена Серебрякова опровергла слухи о его госпитализации
Культура
 
15:46 26.12.2025
Жена Серебрякова опровергла слухи о его госпитализации
Жена Серебрякова опровергла слухи о его госпитализации - РИА Новости, 26.12.2025
Жена Серебрякова опровергла слухи о его госпитализации
Российский актер Алексей Серебряков совершенно здоров, а слухи о его госпитализации выдуманы, сообщила РИА Новости супруга актера Мария.
Жена Серебрякова опровергла слухи о его госпитализации

РИА Новости: жена Серебрякова назвала слухи о госпитализации актера выдуманными

МОСКВА, 26 дек - РИА Новости. Российский актер Алексей Серебряков совершенно здоров, а слухи о его госпитализации выдуманы, сообщила РИА Новости супруга актера Мария.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что актер был госпитализирован в связи с обострением хронического бронхита из-за продолжительного курения.
"Все вранье, все абсолютно вранье, Алексей рядышком, это все выдумано", - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о достоверности информации о госпитализации актера.
Советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ Алексей Серебряков родился 3 июля 1964 года в Москве. Впервые он снялся в кино в тринадцать лет в советском телевизионном сериале "Вечный зов", участие в котором стало отправной точкой творческой деятельности Серебрякова.
В 1986 году он окончил курс Олега Табакова на актерском факультете ГИТИСА, затем его приняли в театр-студию "Табакерка", с 2009 года служил в театре "Ленком Марка Захарова".
Он также снимается в кино, среди известных работ "Забавы молодых" (1987), "Фанат" (1989), "Афганский излом"(1991), "Бандитский Петербург" (2000), и другие.
Культура
 
 
