Госдепу не в новинку зачищать работу своей дипломатии, заявила Захарова

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Госдепартаменту США не в новинку "зачищать" информацию о работе своей дипломатии.

"Американские СМИ сообщают о планах Государственного департамента США провести очередную инвентаризацию ("зачистку") своих публичных архивов. ... Госдепартаменту такое не в новинку: стенограммы и тексты выступлений американских дипломатов последние двадцать лет удаляются с основного портала и переносятся на архивные сайты. Если же по дороге потеряются ценные исторические свидетельства", - написала Захарова в своем телеграм-канале

В результате этого, уточнила она, из публичного доступа удалят посты, опубликованные в аккаунтах государственных ведомств США из соцсети X до 20 января 2025 года, то есть до начала второго президентского срока нынешнего президента США Дональда Трампа

Она напомнила, что Госдеп заявляет целью этой ревизии "свести к минимуму путаницу в освещении деятельности американских властей".

"Ожидается, что будут вычищены анонсы переговоров, фотографии, поздравления, отчёты о гуманитарных акциях и культурных мероприятиях", - добавила представитель МИД.