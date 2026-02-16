Госдепу не в новинку зачищать работу своей дипломатии, заявила Захарова

МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Госдепартаменту США не в новинку "зачищать" информацию о работе своей дипломатии.
"Американские СМИ сообщают о планах Государственного департамента США провести очередную инвентаризацию ("зачистку") своих публичных архивов. ... Госдепартаменту такое не в новинку: стенограммы и тексты выступлений американских дипломатов последние двадцать лет удаляются с основного портала и переносятся на архивные сайты. Если же по дороге потеряются ценные исторические свидетельства", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
В результате этого, уточнила она, из публичного доступа удалят посты, опубликованные в аккаунтах государственных ведомств США из соцсети X до 20 января 2025 года, то есть до начала второго президентского срока нынешнего президента США Дональда Трампа.
Она напомнила, что Госдеп заявляет целью этой ревизии "свести к минимуму путаницу в освещении деятельности американских властей".
"Ожидается, что будут вычищены анонсы переговоров, фотографии, поздравления, отчёты о гуманитарных акциях и культурных мероприятиях", - добавила представитель МИД.
Новость про "зачистку" Госдепом своих социальных сетей Захарова иронично сопроводила сатирической сценой из фильма Марка Захарова "Убить дракона", экранизации пьесы Евгения Шварца, в которой Дракон, которого играет Олег Янковский, съедает "исторический документ".
