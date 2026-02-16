Рейтинг@Mail.ru
Госдепу не в новинку зачищать работу своей дипломатии, заявила Захарова - РИА Новости, 16.02.2026
11:57 16.02.2026 (обновлено: 11:58 16.02.2026)
Госдепу не в новинку зачищать работу своей дипломатии, заявила Захарова
Госдепу не в новинку зачищать работу своей дипломатии, заявила Захарова - РИА Новости, 16.02.2026
Госдепу не в новинку зачищать работу своей дипломатии, заявила Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Госдепартаменту США не в новинку "зачищать" информацию о работе своей дипломатии. РИА Новости, 16.02.2026
2026-02-16T11:57:00+03:00
2026-02-16T11:58:00+03:00
в мире, сша, россия, мария захарова, дональд трамп, марк захаров, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Мария Захарова, Дональд Трамп, Марк Захаров, Государственный департамент США
Захарова: Госдеп последние 20 лет зачищает работу своей дипломатии

© AP Photo / J. Scott Applewhite, FileЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
© AP Photo / J. Scott Applewhite, File
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 16 фев – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Госдепартаменту США не в новинку "зачищать" информацию о работе своей дипломатии.
"Американские СМИ сообщают о планах Государственного департамента США провести очередную инвентаризацию ("зачистку") своих публичных архивов. ... Госдепартаменту такое не в новинку: стенограммы и тексты выступлений американских дипломатов последние двадцать лет удаляются с основного портала и переносятся на архивные сайты. Если же по дороге потеряются ценные исторические свидетельства", - написала Захарова в своем телеграм-канале.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 13.07.2025
Захарова иронично прокомментировала сокращения в госдепе США
13 июля 2025, 19:28
В результате этого, уточнила она, из публичного доступа удалят посты, опубликованные в аккаунтах государственных ведомств США из соцсети X до 20 января 2025 года, то есть до начала второго президентского срока нынешнего президента США Дональда Трампа.
Она напомнила, что Госдеп заявляет целью этой ревизии "свести к минимуму путаницу в освещении деятельности американских властей".
"Ожидается, что будут вычищены анонсы переговоров, фотографии, поздравления, отчёты о гуманитарных акциях и культурных мероприятиях", - добавила представитель МИД.
Новость про "зачистку" Госдепом своих социальных сетей Захарова иронично сопроводила сатирической сценой из фильма Марка Захарова "Убить дракона", экранизации пьесы Евгения Шварца, в которой Дракон, которого играет Олег Янковский, съедает "исторический документ".
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Госдеп отредактировал ответ Рубио о возможной поездке в Россию
13 февраля, 04:41
 
