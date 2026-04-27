Братских народов союз вековой. Стартовал XII фестиваль семейных театров

МОСКВА, 27 апр – РИА Новости. Театральные семейные любительские коллективы не менее чем из 20 регионов России примут участие в XII Всероссийском открытом фестивале семейных любительских театров "Сказка приходит в твой дом", финал которого состоится в Москве 24-26 октября. Тема фестиваля, который проходит в Год единства народов России, – "Братских народов союз вековой ". Об этом сообщили представители оргкомитета фестиваля в понедельник на пресс-конференции в ММПЦ медиагруппы "Россия сегодня".

Об открытии нового сезона объявила исполнительный директор Общероссийской общественной организации "Национальная родительская организация социальной поддержки семьи и защиты семейных ценностей", соучредитель фестиваля Лариса Санатовская.

"Фестиваль стал прочной скрепой между нашими народами и культурами со всем их многообразием. Это важное событие для всех участников движения семейных театров, которое возникло в стране за последние 12 лет. Вместе с этим большим дружным коллективом мы познаем свою Родину, свою культуру, свой язык и делимся этим богатством с другими. В этом году мы познакомимся с новыми коллективами, увидим новые работы, подчас высокопрофессиональные. Я желаю всем участникам победы!" – заявила она.

Хороший театр может влиять на умы и воспитывать человека, отметил ректор Театрального института им. Б. Щукина, лауреат Государственной премии РФ Евгений Князев.

"Мы проводим этот фестиваль, чтобы увлечь детей театром, литературой, изобразительным искусством, музыкой. Это уже двенадцатый фестиваль. Наши дети из первых фестивалей уже взрослые, кто-то сейчас поступает в институт. Мы не ставим перед собой цель, чтобы они обязательно выбирали актерскую профессию. России нужны специалисты во всех областях. Но если актер семейного театра будет уметь хорошо разговаривать, владеть своим словом и телом, будет всесторонне развитым, это поможет ему в любой сфере деятельности. Поэтому от таких фестивалей большая польза, и мы будем их поддерживать", – рассказал он.

Фестиваль "Сказка приходит в твой дом" ставит перед собой цель сплочения семьи на основе традиций отечественной культуры, отметила в своем приветствии к участникам пресс-конференции уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"В повседневной спешке бывает непросто уделить близким достаточно времени, поговорить по душам. Объединяясь в семейные театры, бабушки и дедушки, мамы и папы, дети ищут точки соприкосновения, поднимают темы, которые им важны. Часто обращаются к истокам народной культуры. Общий интерес сплачивает, делает более тесным общение ребят и взрослых. Каждый получает возможность выплеснуть эмоции, самовыразиться, что особенно значимо для подростков. Мы стараемся всячески поддерживать движение семейных театров и способствовать их популяризации. Уверена, что фестиваль станет ярким событием в театральной жизни страны и откроет организаторам и зрителям новые самобытные таланты", – подчеркнула она.

Фестиваль семейных любительских театров решает комплексную задачу, сообщил начальник отдела гастрольных программ Росконцерта, член оргкомитета фестиваля Владимир Черкасов.

"Он поддерживает самое важное для нас — семью, которая закладывает основы настоящего и будущего. Также очень важно, что после посещения театра многие подростки идут в библиотеку и читают классику. Сейчас школа и театр возвращают нашу молодежь к изучению нашей литературы, русского языка. У семейных любительских театров сегодня очень высокий уровень, и даже некоторые московские театры могли бы у них что-то позаимствовать. Поэтому я хотел бы пожелать успешного развития фестивалю семейных любительских театров. Для семейных коллективов из разных регионов он останется в памяти на всю жизнь", — рассказал он.

Критерии оценки участников фестиваля достаточно субъективны, но в театральном искусстве существует только такой подход, отметил председатель жюри фестиваля, актер театра "Ленком Марка Захарова" Иван Агапов.

"Основное требование: когда актеры выходят на сцену, член жюри должен забыть, что ему надо оценивать их игру, чтобы он подключался к тому, что происходит, и смеялся и плакал в зависимости от замысла авторов. Это не Олимпиада по биологии или физике, тут нет четких критериев, объективно оценивать работы очень сложно. Тем более что участники фестиваля разного возраста, и нельзя ранить психику ребенка или подростка, никак его не отметив. Поэтому у нас есть специальные призы жюри, и мы стараемся отметить всех, на кого приятно смотреть, кто играет с любовью и отдачей", – пояснил он.

Фестиваль "Сказка приходит в твой дом" органично вырос из московского, регионального уровня до всероссийского, и каждый год в регионах продолжают возникать новые точки роста, сообщил художественный руководитель Театра Доброй Сказки, соучредитель и художественный руководитель фестиваля Вячеслав Науменко.

"На сегодняшний день в ряде регионов уже прошли отборочные туры фестиваля, победители которых приедут в октябре в Москву. Фестиваль будет проходить всего три дня, у нас очень плотная программа. В первый день пройдут показы спектаклей, во второй — обучающие занятия в Институте имени Щукина и культурная программа. И на третий день жюри будет отсматривать работы в номинации "Телетеатр", обсуждать конкурсные спектакли и награждать участников. Сейчас у нас более 50 активных регионов, и мы надеемся, что семейные театры смогут получить поддержку на уровне региональных правительств и общественных организаций и приехать к нам", – рассказал он.