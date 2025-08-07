В "Электротеатре Станиславский" началось прощание с Юханановым
В "Электротеатре Станиславский" началось прощание с худруком Юханановым
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПрощание с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым
Прощание с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Церемония прощания с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым началась в театре, передает корреспондент РИА Новости.
Юхананов умер во вторник в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище.
Друзья, знакомые и ученики режиссера несут к театру цветы.
Соболезнования выразил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков: он отметил, что художественные эксперименты Юхананова проложили "путь формам выразительности, объединившим музыку, танец и визуальное искусство". Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал Юхананова "звездой неофициального искусства обеих столиц", одним из основателей "параллельного кино", автор сложных, новаторских фильмов и видеоинсталляций, "документалистом новой художественной реальности". Коллектив театра "Ленком Марка Захарова" также выразил соболезнования в связи со смертью Юхананова.
Юхананов - театральный и кинорежиссёр, художник, родился в 1957 году, окончил режиссёрский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке "Бури" в 1983 году и ассистировал Анатолию Васильеву на его знаменитом спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина. В 2013 году Борис Юхананов возглавил бывший Московский драматический театр им. К.С. Станиславского.