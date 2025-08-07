Рейтинг@Mail.ru
В "Электротеатре Станиславский" началось прощание с Юханановым
Культура
 
10:47 07.08.2025 (обновлено: 10:49 07.08.2025)
В "Электротеатре Станиславский" началось прощание с Юханановым
Церемония прощания с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым началась в театре, передает корреспондент РИА Новости.
культура
россия
борис юхананов
электротеатр станиславский
анатолий васильев
анатолий эфрос
гитис
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Церемония прощания с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым началась в театре, передает корреспондент РИА Новости. Юхананов умер во вторник в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище. Друзья, знакомые и ученики режиссера несут к театру цветы. Соболезнования выразил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков: он отметил, что художественные эксперименты Юхананова проложили "путь формам выразительности, объединившим музыку, танец и визуальное искусство". Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал Юхананова "звездой неофициального искусства обеих столиц", одним из основателей "параллельного кино", автор сложных, новаторских фильмов и видеоинсталляций, "документалистом новой художественной реальности". Коллектив театра "Ленком Марка Захарова" также выразил соболезнования в связи со смертью Юхананова. Юхананов - театральный и кинорежиссёр, художник, родился в 1957 году, окончил режиссёрский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке "Бури" в 1983 году и ассистировал Анатолию Васильеву на его знаменитом спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина. В 2013 году Борис Юхананов возглавил бывший Московский драматический театр им. К.С. Станиславского.
россия, борис юхананов, электротеатр станиславский, анатолий васильев, анатолий эфрос, гитис
Культура, Россия, Борис Юхананов, Электротеатр Станиславский, Анатолий Васильев, Анатолий Эфрос, ГИТИС
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Церемония прощания с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым началась в театре, передает корреспондент РИА Новости.
Юхананов умер во вторник в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. После прощания его похоронят на Троекуровском кладбище.
Друзья, знакомые и ученики режиссера несут к театру цветы.
Соболезнования выразил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков: он отметил, что художественные эксперименты Юхананова проложили "путь формам выразительности, объединившим музыку, танец и визуальное искусство". Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал Юхананова "звездой неофициального искусства обеих столиц", одним из основателей "параллельного кино", автор сложных, новаторских фильмов и видеоинсталляций, "документалистом новой художественной реальности". Коллектив театра "Ленком Марка Захарова" также выразил соболезнования в связи со смертью Юхананова.
Юхананов - театральный и кинорежиссёр, художник, родился в 1957 году, окончил режиссёрский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке "Бури" в 1983 году и ассистировал Анатолию Васильеву на его знаменитом спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина. В 2013 году Борис Юхананов возглавил бывший Московский драматический театр им. К.С. Станиславского.
 
Культура Россия Борис Юхананов Электротеатр Станиславский Анатолий Васильев Анатолий Эфрос ГИТИС
 
 
