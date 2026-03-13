13:55 13.03.2026
Путин поздравил актрису Алферову с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актрису и народную артистку РФ Ирину Алферову с 75-летием, отметив, что она признана коллегами и любима публикой,... РИА Новости, 13.03.2026
Актриса Ирина Алферова. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису и народную артистку РФ Ирину Алферову с 75-летием, отметив, что она признана коллегами и любима публикой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В пятницу актриса празднует свое 75-летие.
"Уважаемая Ирина Ивановна! Примите поздравления с юбилейным Днём рождения. Вы по праву пользуетесь признанием коллег и искренней любовью публики. Они высоко ценят ваш талант, актёрское мастерство, творческую самоотдачу", - говорится в телеграмме.
Путин пожелал актрисе здоровья, успехов и всего наилучшего.
Актриса театра и кино, народная артистка России Ирина Алферова родилась 13 марта 1951 года в Новосибирске. В 1972 году окончила Государственный институт театрального искусства имени А.В. Луначарского (ныне – Российский институт театрального искусства – ГИТИС). В 1976 году ее пригласили в Московский государственный театр имени Ленинского комсомола (с 1991 года "Ленком", ныне "Ленком Марка Захарова"), в штате которого состояла до 2001 года. С 1989 года и по настоящее время Алферова играет в театре "Школа современной пьесы" (ныне "Театр на Трубной").
В кино она дебютировала еще студенткой. Знаменитой ее сделала роль Даши Булавиной в телеэпопее Василия Ордынского по одноименному роману Алексея Толстого "Хождение по мукам". Следующей большой ролью Ирины Алферовой в кино стала Констанция Бонасье в фильме "Д'Артаньян и три мушкетера". Также в ее фильмографии работы в фильмах "С любимыми не расставайтесь", "Суббота и воскресенье", "Предчувствие любви", "ТАСС уполномочен заявить", "Ночные забавы", "Василий Буслаев" и десятки других.
