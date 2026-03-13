Путин поздравил актрису Алферову с юбилеем

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил актрису и народную артистку РФ Ирину Алферову с 75-летием, отметив, что она признана коллегами и любима публикой, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Уважаемая Ирина Ивановна! Примите поздравления с юбилейным Днём рождения. Вы по праву пользуетесь признанием коллег и искренней любовью публики. Они высоко ценят ваш талант, актёрское мастерство, творческую самоотдачу", - говорится в телеграмме.