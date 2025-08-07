Худрука "Электротеатра Станиславский" похоронили на Троекуровском кладбище
Церемония прощания с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Художественного руководителя "Электротеатра Станиславский" Бориса Юхананова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Юхананов умер во вторник в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания прошла ранее в театре.
Около сотни людей собрались в зале театра на церемонии. Друзья, знакомые, ученики и поклонники режиссера несли цветы к его гробу на сцену, в то же время на большом экране транслировались архивные записи с репетиций спектаклей и выступлений. Проститься с ним пришли гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, режиссер Александр Велединский и другие.
Венки передали департамент культуры города Москвы, еврейский театр "Шалом", режиссер Константин Богомолов, ГИТИС.
Соболезнования выразил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков: он отметил, что художественные эксперименты Юхананова проложили "путь формам выразительности, объединившим музыку, танец и визуальное искусство". Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал Юхананова "звездой неофициального искусства обеих столиц", одним из основателей "параллельного кино", автор сложных, новаторских фильмов и видеоинсталляций, "документалистом новой художественной реальности". Коллектив театра "Ленком Марка Захарова" также выразил соболезнования в связи со смертью Юхананова.
Юхананов - театральный и кинорежиссёр, художник, родился в 1957 году, окончил режиссёрский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке "Бури" в 1983 году и ассистировал Анатолию Васильеву на его знаменитом спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина. В 2013 году Борис Юханановвозглавил бывший Московский драматический театр им. К.С. Станиславского.