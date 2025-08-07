Рейтинг@Mail.ru
Худрука "Электротеатра Станиславский" похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:10 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/yukhananov-2033968138.html
Худрука "Электротеатра Станиславский" похоронили на Троекуровском кладбище
Худрука "Электротеатра Станиславский" похоронили на Троекуровском кладбище - РИА Новости, 07.08.2025
Худрука "Электротеатра Станиславский" похоронили на Троекуровском кладбище
Художественного руководителя "Электротеатра Станиславский" Бориса Юхананова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T16:10:00+03:00
2025-08-07T16:10:00+03:00
культура
москва
россия
борис юхананов
анатолий эфрос
анатолий васильев
электротеатр станиславский
гитис
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033878803_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_774b5dae6b8cded7073ff7de1da25e32.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Художественного руководителя "Электротеатра Станиславский" Бориса Юхананова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Юхананов умер во вторник в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания прошла ранее в театре. Около сотни людей собрались в зале театра на церемонии. Друзья, знакомые, ученики и поклонники режиссера несли цветы к его гробу на сцену, в то же время на большом экране транслировались архивные записи с репетиций спектаклей и выступлений. Проститься с ним пришли гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, режиссер Александр Велединский и другие. Венки передали департамент культуры города Москвы, еврейский театр "Шалом", режиссер Константин Богомолов, ГИТИС. Соболезнования выразил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков: он отметил, что художественные эксперименты Юхананова проложили "путь формам выразительности, объединившим музыку, танец и визуальное искусство". Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал Юхананова "звездой неофициального искусства обеих столиц", одним из основателей "параллельного кино", автор сложных, новаторских фильмов и видеоинсталляций, "документалистом новой художественной реальности". Коллектив театра "Ленком Марка Захарова" также выразил соболезнования в связи со смертью Юхананова. Юхананов - театральный и кинорежиссёр, художник, родился в 1957 году, окончил режиссёрский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке "Бури" в 1983 году и ассистировал Анатолию Васильеву на его знаменитом спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина. В 2013 году Борис Юханановвозглавил бывший Московский драматический театр им. К.С. Станиславского.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033878803_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_3f2be32897ee17b7e659c747cd9a7368.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, борис юхананов, анатолий эфрос, анатолий васильев, электротеатр станиславский, гитис
Культура, Москва, Россия, Борис Юхананов, Анатолий Эфрос, Анатолий Васильев, Электротеатр Станиславский, ГИТИС
Худрука "Электротеатра Станиславский" похоронили на Троекуровском кладбище

Юхананова похоронили на Троекуровском кладбище

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым
Церемония прощания с художественным руководителем Электротеатра Станиславский Борисом Юханановым - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Церемония прощания с художественным руководителем "Электротеатра Станиславский" Борисом Юханановым
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Художественного руководителя "Электротеатра Станиславский" Бориса Юхананова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Юхананов умер во вторник в возрасте 67 лет после продолжительной болезни. Церемония прощания прошла ранее в театре.
Около сотни людей собрались в зале театра на церемонии. Друзья, знакомые, ученики и поклонники режиссера несли цветы к его гробу на сцену, в то же время на большом экране транслировались архивные записи с репетиций спектаклей и выступлений. Проститься с ним пришли гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, режиссер Александр Велединский и другие.
Венки передали департамент культуры города Москвы, еврейский театр "Шалом", режиссер Константин Богомолов, ГИТИС.
Соболезнования выразил председатель Союза театральных деятелей РФ Владимир Машков: он отметил, что художественные эксперименты Юхананова проложили "путь формам выразительности, объединившим музыку, танец и визуальное искусство". Ректор ГИТИСа Григорий Заславский назвал Юхананова "звездой неофициального искусства обеих столиц", одним из основателей "параллельного кино", автор сложных, новаторских фильмов и видеоинсталляций, "документалистом новой художественной реальности". Коллектив театра "Ленком Марка Захарова" также выразил соболезнования в связи со смертью Юхананова.
Юхананов - театральный и кинорежиссёр, художник, родился в 1957 году, окончил режиссёрский курс под руководством Анатолия Эфроса и Анатолия Васильева в ГИТИСе. Он был ассистентом Эфроса на постановке "Бури" в 1983 году и ассистировал Анатолию Васильеву на его знаменитом спектакле "Серсо" по пьесе Виктора Славкина. В 2013 году Борис Юханановвозглавил бывший Московский драматический театр им. К.С. Станиславского.
 
КультураМоскваРоссияБорис ЮханановАнатолий ЭфросАнатолий ВасильевЭлектротеатр СтаниславскийГИТИС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала