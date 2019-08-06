Крупные ДТП в России в 2019 году

12 июля в Туве машина марки УАЗ, в которой ехали 12 человек, опрокинулась в Бай-Тайгинском районе при попытке пересечь вброд реку Шуй. По данным следствия, автомобиль заглох посреди переправы и его начало уносить течением. Двое мужчин и женщина выбрались из машины и пытались удержать ее, но течение унесло их и опрокинуло автомобиль. Салон, в котором оставались двое взрослых и семь детей, быстро заполнился водой, все они погибли. В живых, которые смогли самостоятельно выбраться из реки.