Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-06T09:04Z
https://ria.ru/20190806/1557201823.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155709/94/1557099414_0:0:800:450_1036x0_80_0_0_dd7da1e918c623c24d6db33874d15649.jpg
РИА Новости

Крупные ДТП в России в 2019 году

09:04, 6 августа 2019
397
© УГИБДД по Ставропольскому краюНа месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
© УГИБДД по Ставропольскому краю
На месте ДТП с участием автобуса и грузовика в Ставропольском крае. 2 августа 2019
6 августа рано утром во вторник в Сасовском районе Рязанской области возле населенного пункта Пичкиряево микроавтобус Mercedes-Benz Vitо столкнулся с легковым автомобилем Toyota Land Cruiser, в региональном минздраве сообщили, что авария унесла жизни семи человек, восемь госпитализированы.
В ночь на 2 августа на 420-м километре автодороги Астрахань – Элиста – Ставрополь грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Погибли пять человек, 19 пострадали, 16 из них были госпитализированы.
30 июля на 1380-м километре федеральной трассы "Амур" в Шимановском районе Амурской области из-за сильного дождя водитель Toyota Camry не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с рейсовым микроавтобусом Mercedes. Погибли два человека и 13 пострадали.
29 июля на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области микроавтобус Volkswagen Crafter, зарегистрированный в Азербайджане, столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком MAN. В результате ДТП два человека погибли, пострадали девять. Все пострадавшие являются гражданами Азербайджана.
22 июля в Омской области на 830-м километре федеральной автомобильной дороги "Иртыш" женщина-водитель, управляя автомобилем Nissan Pathfinder, при обгоне выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Renault Logan. В результате ДТП погибли двое пассажиров Renault, еще 11 человек – оба водителя, два пассажира Renault (один из них несовершеннолетний) и семь пассажиров Nissan (в том числе четверо детей) – попали в больницу.
18 июля на 20-м километре автодороги "Кызыл-Эрзин" в Туве водитель, управляя автомобилем Toyota Camry, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada Priora. ДТП привело к гибели семерых человек – обоих водителей и пятерых пассажиров Lada, в том числе троих детей трех, четырех и девяти лет.
18 июля в Приморье у поселка Штыково на 32-м километре автодороги Артем - Находка - Порт Восточный автомобиль Toyota Wish столкнулся с грузовиком HOWO. ДТП унесло жизни шестерых человек, один ребенок получил перелом бедра и был госпитализирован во Владивосток. Все погибшие ехали в минивэне, водитель грузовика не пострадал.
14 июля в Архангельском районе Башкирии опрокинулся автобус, совершавший частную экскурсионную поездку. Автобус перевозил туристов из Татарстана, которые возвращались домой в Набережные Челны. В результате ДТП погибли шесть человек, более 20 были доставлены в лечебные учреждения. Все в автобусе в момент аварии находилось 39 пассажиров.
12 июля в Туве машина марки УАЗ, в которой ехали 12 человек, опрокинулась в Бай-Тайгинском районе при попытке пересечь вброд реку Шуй. По данным следствия, автомобиль заглох посреди переправы и его начало уносить течением. Двое мужчин и женщина выбрались из машины и пытались удержать ее, но течение унесло их и опрокинуло автомобиль. Салон, в котором оставались двое взрослых и семь детей, быстро заполнился водой, все они погибли. В живых остались двое мужчин, которые смогли самостоятельно выбраться из реки.
22 июня ночью в Забайкальском крае на региональной автодороге между Читой и Арахлеем водитель автомобиля Toyota Celsior выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Camry. В результате аварии пять человек погибли на месте, четверо пострадали, в том числе двое детей 6 и 10 лет, находившиеся в Toyota Camry. Позднее пострадавшая несовершеннолетняя девочка скончалась от полученных травм.
15 июня в Острогожском районе Воронежской области столкнулись минивэн Volkswagen Transporter и легковой автомобиль Ford Focus. В результате аварии погибли восемь человек, один пострадал.
4 апреля на 65-м километре трассы М-4 "Дон" в городском округе Домодедово столкнулись микроавтобус Mercedes и фура Scania. В результате ДТП шесть человек погибли, двое пострадали. В числе пострадавших один ребенок.
6 марта около села Дворцовское в Ставропольском крае водитель ЗИЛ заснул за рулем и столкнулся с минивэном, в котором находились восемь человек – граждане Азербайджана. В результате ДТП шесть человек погибли, пятеро пострадали. Позднее двое пострадавших скончались в больнице.
19 февраля на 1000-м километре трассы М-4 "Дон" в Ростовской области столкнулись "КамАЗ", пассажирский микроавтобус и иномарка. В результате крупного ДТП шесть человек погибли, 13 были госпитализированы в медучреждения города Шахты.
8 февраля в Кемеровской области вахтовый автобус, перевозивший работников шахты, перевернулся и упал с высоты 40-45 метров. Шесть человек погибли, 16 пострадали.
15 января на 166-м километре автодороги Курск - Борисоглебск в Нижнедевицком районе Воронежской области автомобиль Lexus, направлявшийся в сторону Воронежа, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате столкновения транспортные средства загорелись, погибли восемь человек.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости
000000
Обсудить 0
ДТП с микроавтобусом в Рязанской областиСправки
Рекомендуем
Здание мэрии на Тверской улице в Москве
Мэр Москвы присудил премии в области литературы и искусства
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба во время встречи
Межгосударственные отношения России и Абхазии
Журналист осматривает руины бывшего кинотеатра спустя месяц после бомбардировки Хиросимы, Япония. 8 сентября 1945
День Хиросимы — Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Биография Аллы Вербер
Лента
новостей
Дрессировщик Эдгард Запашный
Цирк Запашных оценил ущерб от передачи Доренко в 18 миллионов рублей
Взрыв в Ачинском районе Красноярского края
ЧП и взрывы на военных складах и полигонах в России в 2016-2019 годах
Кадры с места ДТП под Рязанью
В Рязанской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Бизнес-форум Инвестируй в Кавказ
Кадыров объявил два выходных дня в Чечне в честь Курбан-байрама
Косово. Вид на Приштину
Парламент самопровозглашеного Косово распустят 22 августа
Специальный фотокорреспондент МИА Россия сегодня Андрей Стенин
Биография Андрея Стенина
Чрезвычайный и полномочный посол США Джон Мид Хантсман
Биография Джона Хантсмана
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
СМИ сообщили о 20 погибших при авиаударах Хафтара на юго-западе Ливии
Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер
Названа причина смерти Аллы Вербер
Байер и фэшн-директор ЦУМа, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер
Стала известна причина смерти топ-менеджера ЦУМ Аллы Вербер
Тушение лесных пожаров
Генпрокуратура выявила случаи намеренных поджогов лесов в Сибири
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:45Российские дипломаты планируют посетить арестованного в США россиянина
01:42Аукцион по продаже 50 процентов "Трансконтейнера" назначен на 27 ноября
01:21Итальянский суд постановил конфисковать 49 млн евро у правящей партии
01:16Ким Чен Ын назвал пуски ракет предупреждением для США
01:05СМИ сообщили о задержании вероятного убийцы Михаила Круга
00:35Суд рассмотрит ходатайство об УДО экс-замминистра культуры Пирумова
00:31В среду в Венесуэле стартует третья фаза военных учений
00:28В Нью-Йорке задержан россиянин за контрабанду деталей для оружия
00:24Артемий Лебедев заявил о решении покинуть Россию
00:22Трамп планирует посетить штаты Техас и Огайо в связи с массовыми убийствами
00:17Полиция Дейтона не знает о подготовке протестов в связи с визитом Трампа
00:12Мединский встретился с Тарантино и показал ему Кремль
23:45ДНР заявила о подготовке Украины к боевым действиям в Донбассе
23:45В посольстве США подтвердили уход Хантсмана в отставку
23:35Медведчук назвал обмен пленными исключительной функцией властей Украины
23:14В Гонконге для разгона толпы применили слезоточивый газ, сообщили СМИ
23:05Почти половина москвичей позитивно относится к Собянину, показал опрос
23:04Опрос показал отношение жителей столицы к выборам в Мосгордуму
23:00Постпред Ирана обратился к генсеку ООН из-за санкций против Зарифа
22:53В Совфеде прокомментировали отставку посла США в России
Лента новостейМолния