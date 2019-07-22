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РИА Новости

В Омской области два человека погибли, 11 пострадали в ДТП с внедорожником

Вчера, 12:22
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© Фото : ГУ МЧС по Омской областиПоследствия ДТП на 829-м километре автодороги Р-254 Иртыш. 22 июля 2019
Последствия ДТП на 829-м километре автодороги Р-254 Иртыш. 22 июля 2019
© Фото : ГУ МЧС по Омской области
Последствия ДТП на 829-м километре автодороги Р-254 Иртыш. 22 июля 2019
МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Двое погибли, 11 человек, в том числе пятеро детей, пострадали при столкновении легкового автомобиля и джипа в Омской области, сообщили в ГИБДД РФ.
"На 830 километре ФАД "Иртыш" водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Nissan Pathfinder, при обгоне (запрещен) выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Renault Logan", - сообщили в ГИБДД.
Действия водителя при ДТП
16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
В результате ДТП, рассказали в Госавтоинспекции, погибли двое пассажиров Renault, еще 11 человек - оба водителя, два пассажира Renault (один из них несовершеннолетний) и семь пассажиров Nissan (в том числе четверо детей) - попали в больницу.
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Последствия ДТП на 829-м километре автодороги Р-254 Иртыш. 22 июля 2019
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