В Омской области два человека погибли, 11 пострадали в ДТП с внедорожником

МОСКВА, 22 июл - РИА Новости. Двое погибли, 11 человек, в том числе пятеро детей, пострадали при столкновении легкового автомобиля и джипа в Омской области, сообщили в ГИБДД РФ.
"На 830 километре ФАД "Иртыш" водитель 1981 года рождения, управляя автомобилем Nissan Pathfinder, при обгоне (запрещен) выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомобилем Renault Logan", - сообщили в ГИБДД.
В результате ДТП, рассказали в Госавтоинспекции, погибли двое пассажиров Renault, еще 11 человек - оба водителя, два пассажира Renault (один из них несовершеннолетний) и семь пассажиров Nissan (в том числе четверо детей) - попали в больницу.