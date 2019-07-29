В ДТП в Ростовской области пострадали девять граждан Азербайджана

МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП в Ростовской области увеличилось до девяти, все пострадавшие являются гражданами Азербайджана, сообщили в ГИБДД РФ.
Ранее представитель ГУМЧС России по региону сообщил журналистам, что микроавтобус Volkswagen Crafter столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком MAN на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. В ДТП два человека погибли и восемь пострадали.
Как отметили в ГИБДД, микроавтобус зарегистрирован в Азербайджане, все пассажиры в нем также были гражданами Азербайджана.