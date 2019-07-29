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РИА Новости

В ДТП в Ростовской области пострадали девять граждан Азербайджана

Вчера, 13:12
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© предоставлено ГУ МЧС по Ростовской областиСотрудник МЧС на месте ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Ростовской области. 29 июля 2019
Сотрудник МЧС на месте ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Ростовской области. 29 июля 2019
© предоставлено ГУ МЧС по Ростовской области
МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП в Ростовской области увеличилось до девяти, все пострадавшие являются гражданами Азербайджана, сообщили в ГИБДД РФ.
Ранее представитель ГУМЧС России по региону сообщил журналистам, что микроавтобус Volkswagen Crafter столкнулся с движущимся в попутном направлении грузовиком MAN на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области. В ДТП два человека погибли и восемь пострадали.
Как отметили в ГИБДД, микроавтобус зарегистрирован в Азербайджане, все пассажиры в нем также были гражданами Азербайджана.
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