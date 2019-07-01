Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек

ЧИТА, 1 июл - РИА Новости. Несовершеннолетняя девочка, пострадавшая в ДТП между Читой и Арахлеем в Забайкальском крае, скончалась от полученных травм 1 июля, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

"Она была доставлена в отделение реанимации краевой детской клинической больницы в состоянии крайней степени тяжести. Находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, сердечно-сосудистая деятельность поддерживалась препаратами. Врачи оказывали ребенку всю необходимую медицинскую помощь, но спасти его не удалось", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что второй пострадавший в ДТП ребенок был госпитализирован в хирургическое отделение краевой детской клинической больницы и сейчас идет на поправку.

Сообщается, что двое взрослых, которые были госпитализированы в краевую клиническую больницу, сегодня получают медицинскую помощь также в условиях стационара, динамика их состояния положительная.