Число погибших в ДТП в Забайкальском крае возросло до шести человек

ЧИТА, 1 июл - РИА Новости. Несовершеннолетняя девочка, пострадавшая в ДТП между Читой и Арахлеем в Забайкальском крае, скончалась от полученных травм 1 июля, сообщили в пресс-службе регионального минздрава.
"Она была доставлена в отделение реанимации краевой детской клинической больницы в состоянии крайней степени тяжести. Находилась на аппарате искусственной вентиляции легких, сердечно-сосудистая деятельность поддерживалась препаратами. Врачи оказывали ребенку всю необходимую медицинскую помощь, но спасти его не удалось", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что второй пострадавший в ДТП ребенок был госпитализирован в хирургическое отделение краевой детской клинической больницы и сейчас идет на поправку.
Сообщается, что двое взрослых, которые были госпитализированы в краевую клиническую больницу, сегодня получают медицинскую помощь также в условиях стационара, динамика их состояния положительная.
Авария произошла около 22 часов 22 июня на региональной автодороге в Читинском районе, на Яблоновом хребте. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Celsior выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Toyota Camry. В результате аварии пять человек погибли, четверо пострадали, в том числе двое детей 6 и 10 лет, находящиеся в Toyota Camry. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель двух или более людей.