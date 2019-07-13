МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. В Туве нашли тело десятой жертвы аварии на реке Шуй, сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Ранее женщина считалась пропавшей без вести. Сегодня около 17:00 ее тело обнаружили в реке, говорится в сообщении.
Машина марки УАЗ, в которой ехали 12 человек, накануне днем опрокинулась в Бай-Тайгинском районе при попытке пересечь вброд реку Шуй. По данным следствия, автомобиль заглох посреди переправы и его начало уносить течением. Двое мужчин и женщина выбрались из машины и пытались удержать ее, но течение унесло их и опрокинуло автомобиль. Салон, в котором оставались двое взрослых и семь детей, быстро заполнился водой, все они погибли.
В живых остались двое мужчин, которые смогли самостоятельно выбраться из реки.
Главк Следственного комитета по Туве возбудил уголовное дело, центральный аппарат ведомства взял расследование на контроль.
Власти республики объявили 12 и 13 июля днями траура.